審查無底線！《鬥陣俱樂部》結局遭紅手魔改　中網炸翻

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在電影的結尾，由艾德華諾頓飾演的男主角，殺死了想像中的另一個自我、由布萊德彼特扮演的無政府主義角色泰勒，接著多棟建築物爆炸，代表該角色摧毀現代文明的計畫在進行當中。
不過這部電影最近在中國影音串流平台「騰訊視頻」上架後，有中國網友發現，怎麼看到的版本不太對勁。在「中國版」的結尾當中，雖然男主角仍對泰勒動手，但是建築物爆炸場景卻被黑底白字的字幕取代，其中寫道警方迅速查清整個計畫，一舉將他們抓獲，並阻止了炸彈爆炸。泰勒最後被送往精神病院接受心理治療，2012年出院。
這個「政府大獲全勝」的新結局，讓許多知道原版劇情的網友相當不滿，有網友表示「這太離譜了！」、「原來他們不只會刪，還會加」、「眾所周知，中國沒有藝術，只有價值觀」。
目前尚不清楚是中國當局審查人員下令修改結局，還是原版電影的製片人做出的修改。騰訊對此則是沒有發表評論，擁有電影版權的迪士尼（Disney）也尚無回應。
《法新社》報導指出，中國是全球審查制度最嚴格的國家之一，每年僅少數外國電影能獲得中國國家廣播電視總局允許上映。好萊塢各大片商經常為了通過中國的審查門檻，打入有數百萬消費者的市場當中，而刪改自己的影片。例如，2019年，描述英國皇后合唱團（Queen）傳奇主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）生平的電影《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody），在中國上映時，片中大量與同志和毒品有關的畫面遭到刪除。
中國國家主席習近平上台之後，高舉「淨化」網路大旗，大力掃蕩所有被視為「不健康元素」的內容，範圍涵蓋電視、電影和遊戲，並且對娛樂界展開大規模整肅。
習近平日前在首屆「中國網絡文明大會」上，強調網路文明是新形勢下社會文明的重要內容，是建設網路強國的重要領域，要以時代新風塑造和淨化網路空間，共建網上美好精神家園。
中國網信辦也於1月25日開展為期1個月的「春節網路環境整治」專項行動，集中整治「網路暴力」、「散播搖言」等問題，並嚴防「飯圈」亂象反彈反覆，加大炫富拜金、封建迷信等問題治理力度，以在農曆新年假期期間營造「文明健康」的網絡氛圍。
有分析指出，這是中國當局力圖重塑民眾網路行為的最新努力，也是北京整肅娛樂界，從網路文化中清理被視為「不道德」、不愛國」和「非主流」內容的最新步驟。