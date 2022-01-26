COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

審查無底線！《鬥陣俱樂部》結局遭紅手魔改　中網炸翻

▲電影《鬥陣俱樂部》在中國影音串流平台上架，結局卻遭到竄改。（圖／翻攝自IMDB）
▲電影《鬥陣俱樂部》在中國影音串流平台上架，結局卻遭到竄改。（圖／翻攝自IMDB）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-26 17:08:56｜2022-01-26 17:16:47

1999年上映的美國好萊塢經典電影《鬥陣俱樂部》（Fight Club）最近在中國串流平台上架，但是中國的觀眾越看越不對勁，因為結局完全變了樣。電影原本在結局中傳遞無政府主義、反資本、反社會主義的結局，在網路審查之下不僅被刪減，還被改成了代表國家的警察迅速破案、打擊犯罪的「正能量」劇情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《法新社》、《衛報》等外媒報導，電影《鬥陣俱樂部》是二十世紀影業於1999年發行，由美國導演大衛芬奇（David Fincher）執導、男星布萊德彼特（Brad Pitt）和艾德華諾頓（Edward Norton）主演，中國片名譯為《搏擊俱樂部》。

在電影的結尾，由艾德華諾頓飾演的男主角，殺死了想像中的另一個自我、由布萊德彼特扮演的無政府主義角色泰勒，接著多棟建築物爆炸，代表該角色摧毀現代文明的計畫在進行當中。

不過這部電影最近在中國影音串流平台「騰訊視頻」上架後，有中國網友發現，怎麼看到的版本不太對勁。在「中國版」的結尾當中，雖然男主角仍對泰勒動手，但是建築物爆炸場景卻被黑底白字的字幕取代，其中寫道警方迅速查清整個計畫，一舉將他們抓獲，並阻止了炸彈爆炸。泰勒最後被送往精神病院接受心理治療，2012年出院。

這個「政府大獲全勝」的新結局，讓許多知道原版劇情的網友相當不滿，有網友表示「這太離譜了！」、「原來他們不只會刪，還會加」、「眾所周知，中國沒有藝術，只有價值觀」。

目前尚不清楚是中國當局審查人員下令修改結局，還是原版電影的製片人做出的修改。騰訊對此則是沒有發表評論，擁有電影版權的迪士尼（Disney）也尚無回應。

《法新社》報導指出，中國是全球審查制度最嚴格的國家之一，每年僅少數外國電影能獲得中國國家廣播電視總局允許上映。好萊塢各大片商經常為了通過中國的審查門檻，打入有數百萬消費者的市場當中，而刪改自己的影片。例如，2019年，描述英國皇后合唱團（Queen）傳奇主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）生平的電影《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody），在中國上映時，片中大量與同志和毒品有關的畫面遭到刪除。

中國國家主席習近平上台之後，高舉「淨化」網路大旗，大力掃蕩所有被視為「不健康元素」的內容，範圍涵蓋電視、電影和遊戲，並且對娛樂界展開大規模整肅。

習近平日前在首屆「中國網絡文明大會」上，強調網路文明是新形勢下社會文明的重要內容，是建設網路強國的重要領域，要以時代新風塑造和淨化網路空間，共建網上美好精神家園。

中國網信辦也於1月25日開展為期1個月的「春節網路環境整治」專項行動，集中整治「網路暴力」、「散播搖言」等問題，並嚴防「飯圈」亂象反彈反覆，加大炫富拜金、封建迷信等問題治理力度，以在農曆新年假期期間營造「文明健康」的網絡氛圍。

有分析指出，這是中國當局力圖重塑民眾網路行為的最新努力，也是北京整肅娛樂界，從網路文化中清理被視為「不道德」、不愛國」和「非主流」內容的最新步驟。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀