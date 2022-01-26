台灣職籃頂級賽事！NOWnews將正式轉播T1

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例行賽共將上演90場激戰，各隊在例行賽都將進行15場主場、15場客場，共計30場賽事，總計全季聯盟例行賽將達90場，球季橫跨2021年至2022年，從去年的11月27日熱戰到今年的5月1日。
過往農曆年節期間，國內體育賽事幾乎全數休兵，但T1聯盟秉持創新精神，元年首季就推出「春節大戰」，雖然受到桃園疫情影響，原訂 2 月 5、6 日桃園雲豹主場的春節大戰延賽，但農曆年前的封關大戰，台灣運彩 xT1 聯盟不缺席，本週五起一連三天將在高雄全家海神、 臺南台鋼獵鷹主場上演 4 場精彩賽事，海神將迎戰臺中葳格太陽及台灣啤酒英熊， 全力挑戰七連勝;獵鷹則將對上新北中信特攻和臺中葳格太陽，力拼第三勝。
週五(28 日)19:00 臺中葳格太陽 VS 高雄全家海神
聯盟王者高雄全家海神本季戰績 9 勝 1 敗，唯一敗仗就是輸給臺中葳格太陽，兩隊 前次交手，太陽洋將桑尼(Sani Sakakini)在主場大殺四方，奪下 31 分、10 籃板、 1 助攻和 2 抄截，再靠強悍的團隊防守，把海神的得分壓低到僅 88 分，最終太陽 以 5 分之差驚險奪勝。
時隔 1 個月再交手，海神回到自家主場自然復仇心切，但太陽也不好惹，上週日作 客新北中信特攻，決勝末節打出 30 比 23 攻勢，奪得隊史新高三連勝，團隊士氣正 旺，兩隊碰頭肯定又是一場激戰。 此戰同樣是聯盟的兩大洋教頭之爭，海神總教練澳洲籍喬伊斯(Brendan Joyce) 是前澳洲國家隊教練，帶兵資歷豐富，而太陽總教練西班牙籍卡米諾斯(Iurgi Caminos)不只外型出眾，帶兵功力同樣不容小覷，兩人場上鬥智，不只爭面子也 爭裡子。
週六(29 日)15:00 新北中信特攻 VS 臺南台鋼獵鷹
這是新北中信特攻和臺南台鋼獵鷹本季第三度交鋒，前兩次對戰，特攻雖都在主場 奪勝，但 16 日的第二次交手，特攻贏得不輕鬆，靠著決勝末節攻守爆發，打出 40 比 29 攻勢，才驚險勝出。 特攻能夠奪下對戰二連勝的重要功臣就是洋將厄力，他在第二次交手時奮力拿下 33 分、10 籃板、11 助攻，繼台灣啤酒英熊米丘(Tony Mitchell)後，成為聯盟第二 位大三元球員。 如今獵鷹終於回到臺南主場準備討回顏面，「新台灣人」阿提諾(William Artino) 肯定是獵鷹致勝關鍵，身為球隊不可或缺的內線大將，阿提諾目前出賽 5 戰，場均 上場時間達 40 分 27 秒，排聯盟第三高，雖然繳出 31 分、14.8 籃板、3.4 助攻、3 抄截和 1.4 阻攻的超狂數據，但也造成不小體力負擔，所幸獵鷹已有將近兩週的 比賽空檔，阿提諾可望稍獲喘息，準備回到主場領軍復仇。
週日(30 日)15:00 臺中葳格太陽 VS 臺南台鋼獵鷹
聯盟元年球季例行賽已開打 2 個月，臺中葳格太陽和臺南台鋼獵鷹雖從未交手，這 次將是雙方首度交鋒，兩隊隊長太陽陳靖寰與獵鷹龍弘元都是 SBL 老將，兩人都在 新球隊獲得重生，如今兩人對決戲碼將從 SBL 延續到 T1 聯盟戰場。 不只老將對決有戲，新生代控衛交手也很有看頭，太陽丁聖儒與獵鷹劉人豪都曾是 HBL 名校球星，高中畢業後丁聖儒選擇旅美奮戰，劉人豪則到健行科大續戰 UBA， 兩人的職業生涯都選擇從 T1 聯盟出發，身為球隊主控將一肩扛起球隊組織重擔， 兩人捉對廝殺也肯定是一大觀戰焦點。 不過決勝重頭戲可能還是在太陽「最強洋將」桑尼(Sani Sakakini)和獵鷹「新台 灣人」阿提諾(William Artino)的內線較勁，桑尼上週對戰新北中信特攻才又繳出 23 分、17 籃板、6 助攻、5 抄截和 2 阻攻全能數據，如今首度對上阿提諾，雙方禁 區肉搏勢必精彩可期。
週日(30 日)17:30 台灣啤酒英熊 VS 高雄全家海神
雙強對戰戲碼一直是聯盟的票房保證，身為聯盟前兩名勁旅，英熊、海神不只比人 氣也比實力，雖然僅靠雙洋將撐場的英熊在前兩次交手都吞敗，但兩場都僅輸 1 分， 彷彿中了「輸 1 分」魔咒。
為了擺脫「輸 1 分」陰霾，英熊原本計畫上週主場迎戰海神，舉辦尋找「蘇一分」、 「熊必勝」活動，希望能拐氣擊敗海神，可惜因為台北市政府最新防疫指引無奈延 賽，這次只能在客場力拼對戰首勝。 英熊一哥蔣淯安與海神「磚頭人」布銳克曼(Jason Brickman)的強強對決，始終 是球迷關注焦點，本季兩度對戰，蔣淯安場均 15 分、4 籃板、7 助攻，帳面小輸布 銳克曼的 16 分、6.5 籃板、9 助攻，此次再度作客海神，蔣淯安誓言扳回一城。 海神當家球星胡瓏貿近期狀況火熱，頻頻繳出洋將級數據，但此戰將碰上英熊內線 防守悍將周伯勳貼身看管，兩人的矛盾對決也是一大話題。