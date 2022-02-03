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轉戰YT再翻紅！資深藝人實力堅強　網路世界闖出一片天

▲邰智源（左起）、羅時豐、澎恰恰3位資深藝人在網路世界竄起。（圖 / 臉書）
▲邰智源（左起）、羅時豐、澎恰恰3位資深藝人在網路世界竄起。（圖 / 臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-02-03 10:00:00

現今網路發達，除了電視節目外，網路節目成為一種新趨勢，越來越多藝人投入YouTube頻道拍影片，不少藝人還因此翻紅演藝事業再創高峰，《NOWnews今日新聞》為您整理出3位資深藝人拍YouTube影片，成功讓他們再受到關注。

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邰智源  「木曜4超玩」
節目從2015年開播，主持人為邰智源和林柏昇（KID），之後加入溫妮及泱泱、謝坤達、阿部瑪利亞。「木曜4超玩」原為電玩綜藝節目，轉型後以一日體驗各行各業的「一日系列」系列單元而聞名，其中邰智源拍攝「一日市長幕僚」影片在網路上迅速竄紅，獲得年輕世代關注與好評。邰智源與製作人陳百祥（李俊傑）的逗趣互動，還有招牌打人扇子，都是節目特色之一，豐富有趣的內容，讓他成功踏入年輕人的網路世界。

▲藝人邰智源體驗台北市長柯文哲一日幕僚。（圖／翻攝自柯文哲臉書 , 2018.7.6）
▲藝人邰智源體驗台北市長柯文哲一日幕僚。（圖／翻攝自柯文哲臉書 , 2018.7.6）
▲邰智源透過節目體驗許多各行各業。（圖 / 邰智源臉書）
▲邰智源透過節目體驗許多各行各業。（圖 / 邰智源臉書）
▲邰智源56歲仍有不老靈魂。（圖 / 邰智源臉書）
▲邰智源56歲仍有不老靈魂。（圖 / 邰智源臉書）
▲邰智源體驗一日中藥行。（圖 / 邰智源臉書）
▲邰智源體驗一日中藥行。（圖 / 邰智源臉書）
羅時豐　「羅時豐D.L 不務正YA」
頻道從2020年3月開播，以最自然的方式與在地人互動，帶觀眾了解台灣人情文化。至今不到兩年時間累積超過50萬訂閱數，羅時豐的姪子擔任製作人，兩人一來一往互動搞笑，加上姪子招牌宏亮的笑聲成為頻道特色之一，讓羅時豐頻道慢慢受到關注，羅時豐和路人互動自然沒有偶像包袱，也因姪子在片中都叫他姑丈，讓羅時豐多了「國民姑丈」稱號，也是資深藝人成功進入網路世界之一。

▲羅時豐頻道以本土為主。（圖 / 羅時豐D.L 不務正YA臉書）
▲羅時豐頻道以本土風格為主。（圖 / 羅時豐D.L 不務正YA臉書）
▲羅時豐頻道主照。（圖 / 羅時豐D.L 不務正YA臉書）
▲羅時豐頻道主照。（圖 / 羅時豐D.L 不務正YA臉書）
▲羅時豐頻道已有工作室規格。（圖 / 羅時豐D.L 不務正YA臉書）
▲羅時豐頻道已有工作室規格。（圖 / 羅時豐D.L 不務正YA臉書）
澎恰恰  「澎恰恰」
澎恰恰因懷抱電影夢籌資拍電影失利，2020年8月宣布破產，負債2億4千萬，之後受到台商好友林秉文幫忙，積極接工作還債。一年前澎恰恰開始經營YouTube頻道，影片多與時事、還債有關，去年爆紅的韓劇《魷魚遊戲》，澎恰恰跟上潮流拍攝《鼻孔遊戲》，以負債一事自嘲融入角色，讓頻道首次突破百萬點閱率，成功掀起討論話題，近日的《華燈恰恰》改編《華燈初上》難得合體許效舜，也引起不小討論，不論是腳本、服裝、選角上都特別用心。
 

▲澎恰恰改編《魷魚遊戲》廣受好評。（圖 / 澎恰恰臉書）
▲澎恰恰改編拍攝《魷魚遊戲》廣受好評。（圖 / 澎恰恰臉書）
▲澎恰恰（左三）變身蘿絲媽媽，翻拍《華燈初上》笑翻網友。（圖／翻攝澎恰恰YouTube）
▲澎恰恰（左三）變身蘿絲媽媽，翻拍《華燈初上》笑翻網友。（圖／翻攝澎恰恰YouTube）
▲澎恰恰在短片中一人分飾兩角，濃妝艷抹扮女裝亮相。（圖／翻攝澎恰恰YouTube）
▲澎恰恰在短片中一人分飾兩角，濃妝艷抹扮女裝亮相。（圖／翻攝澎恰恰YouTube）

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