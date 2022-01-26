春節前夕兩頭燒　交通部忙整備國道、高雄港疏運工作

春節連假將至，今（26）日行政院長蘇貞昌、交通部長王國材視察高速公路局北區交控中心，瞭解春節連假高速公路疏運整備情形，同時慰勞高公局值班員工及公警局執勤同仁，並特別致贈加菜金及賀歲福袋。另外，交通部次長祁文中則持續坐鎮高雄港中島商港區緊急應變中心，檢視各項防疫措施。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-26 17:31:49
蘇貞昌表示，期許疏運單位加強空間、管理、應變作為，並指示三項重點，包含提供正確的路況及管制資訊，請國人遵循分流措施，於好走時段出發，即可快速抵達；服務區防疫清消須盡最大的能量落實執行；在重點路段提高見警率，並加速事故排除。
另外，繼昨日執行登船管理強化措施後，今日所有登船人員下船後均需快篩，祁文中指示，違反應篩未篩規定或逾期未篩檢人員，不得進入管制區。有關國內航線貨船3名確診案例，到港後已由救護車後送醫院就診隔離，其餘7位船員以專車送至34號碼頭篩檢站進行再次篩檢，確認陰性後送至防疫旅館隔離。
祁文中也至34、36及55號碼頭3處篩檢站巡視採檢情形並致意感謝，囑咐各類工作人員注意本身之防疫安全，且應利用空檔時間去篩檢。
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