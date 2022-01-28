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《彈射世界》春假活動搶先預告　登入送豪禮、每日免費抽

▲《彈射世界》搶先預告春假期間活動，除了登入送好禮、每日免費一抽，另有新角色轉蛋「日版周年慶前夜限定」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》搶先預告春假期間活動，除了登入送好禮、每日免費一抽，另有新角色轉蛋「日版周年慶前夜限定」。（圖／遊戲橘子提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-28 07:00:00

春節不無聊，宅在家玩手遊防疫最好打發時間。彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》搶先預告春假活動，不只春節期間登入送好禮，每日免費一抽曬卡活動，另有新角色轉蛋「日版周年慶前夜限定」，以及劇情活動「光彩摩天樓 復刻」，陪伴玩家一起迎新年。

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為了讓玩家在春節期間玩好玩滿，《彈射世界》1月28日至2月15日推出春節好禮登入送活動，官方粉專將每日公布登入送獎勵，最多可獲得「夢想紋章」×20、「轉蛋券」×6、「裝備轉蛋券」×6及「瑪納」、「星導石」等多項獎勵。

▲《彈射世界》春節好禮登入送活動。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》春節好禮登入送活動。（圖／遊戲橘子提供）
每日免費一抽曬卡活動則於1月31日至2月9日，玩家可在遊戲內進行每日免費一抽，並於官方粉專指定貼文分享抽到的角色，官方將各別抽出3位玩家，可獲得角色立牌、鑰匙圈、徽章×2，於2月11日統一公布中獎名單。

▲《彈射世界》每日免費一抽曬卡活動。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》每日免費一抽曬卡活動。（圖／遊戲橘子提供）
劇情活動「光彩摩天樓 復刻」於2月4日中午12:00至2月11日晚間20:59，完成活動劇情可獲得限定角色★4「拉芙」，並挑戰限定戰鬥任務，蒐集「庫歐里亞代幣」可抽代幣轉蛋，取得限定裝備。此外，本次追加全新單人戰鬥考驗，每日完成一次可獲得各種乙太獎勵。

▲《彈射世界》劇情活動「光彩摩天樓 復刻」獎勵角色「拉芙」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》劇情活動「光彩摩天樓 復刻」獎勵角色「拉芙」。（圖／遊戲橘子提供）
《彈射世界》於2月2日中午12:00至2月13日中午11:59，新角色精選轉蛋更新「日版周年慶前夜限定」，其中限定★5「雷基思」機率上升。

※白花的機人★5「雷基思」
換上新裝扮，來到帕爾佩布拉祭典的機人紳士，白色機體內隱藏的是一如既往的陰謀詭計，還是……？。CV：杉田智和。

▲《彈射世界》角色雷基思。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》角色雷基思。（圖／遊戲橘子提供）
※喜歡背的冒險者★4「薇薇
居住在帕爾佩布拉的女冒險者。極度怕生，唯有待在別人背後時才能感到安心。不知是否因為如此，擁有繞到背後的天賦。CV：名塚佳織。

▲《彈射世界》角色薇薇。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》角色薇薇。（圖／遊戲橘子提供）
※無差別治療者★4「梅克」
本名梅迪克‧門特納。無論對象是誰，只要是傷患都會治療的違法機人醫師。學習欲旺盛，雖然並無惡意，但動不動就想馬上拆解有機生命體。CV：伊東健人。

▲《彈射世界》角色梅克。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》角色梅克。（圖／遊戲橘子提供）
※傳遞幸福的裁縫師★3「莉莉安」
在帕爾佩布拉經營裁縫店的女性。傳聞只要穿上她縫製的衣服，就能夠實現願望，因此特別受到年輕女性歡迎。CV：西田望見。

▲《彈射世界》角色莉莉安。（圖／遊戲橘子提供）
▲《彈射世界》角色莉莉安。（圖／遊戲橘子提供）

 

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