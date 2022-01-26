居檢民眾擅離指定住所　中市府重罰30萬

台中市一名男子1月12日自中國大陸入境，選擇春節居家檢疫措施A方案，並於南屯區防疫旅館進行14天居家檢疫，豈料1月23日凌晨飯店緊急通報警方，這位民眾竟違規擅離外出，警方接獲通報後並會同南屯區公所里幹事前往現場進行訪查。民政局長吳世瑋表示，經查男子擅離指定住所逾6小時，違返春節檢疫專案，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定及春節專案裁罰基準，開罰30萬元。

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吳世瑋說，此案警方獲報後，即前往男子住的防疫旅館查調，確認未在房內，撥打男子手機及所留市話，不是顯示關機中就是無人接聽，似乎刻意躲避調查；警方隨後檢視該防疫旅館監視器，發現男子於0時28分步出房間後，以搭乘電梯及走樓梯方式，自地下室停車場出口步行離開，直至當日上午7時10分才返回防疫旅館房間，男子違規事證明確，南屯區公所也隨即報請市府衛生局強制移送男子至集中檢疫所。