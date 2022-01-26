COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

周湯豪與師兄「搶銀行遭逮」　犯人照曝光

▲LEE（左）的最新單曲《City of Angels》，由同門師弟周湯豪打造。（圖／環球提供）
▲LEE（左）的最新單曲《City of Angels》，由同門師弟周湯豪打造。（圖／環球提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-01-26 17:47:28

創作歌手LEE推出最新單曲《City of Angels》，由同門師弟周湯豪執導、合作演唱，曲風搖滾暗黑，LEE笑稱：「其實我心目中的LA就像蝙蝠俠電影裡面的『高譚市』。」把MV影像交給NICK讓LEE非常放心，一句：「隨便你想怎樣就怎樣！」完全不過問劇本、角色，兩人在MV中演出銀行搶匪，逃避追捕、被審問等戲碼，重現好萊塢警匪電影風格，讓LEE直呼過足戲癮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
 《City of Angels》 MV由周湯豪執導，他採集好萊塢警匪片經典場面，對映歌詞中的描述，兩人飾演銀行搶匪，卻失手遭逮，除了搶劫、駕車逃逸之外，還有被審問、拍攝經典「犯人照」橋段，讓一直想挑戰反派演技的LEE過足戲癮。LEE透露，高中畢業後決心朝音樂之路邁進，因此到洛杉磯進修，「就是一個強迫適應的過程，一邊上課一邊在錄音室實習，我從學同學、同事穿衣服、學怎麼點咖啡開始，去融入當地的環境。」

▲Lee的最新單曲《City of Angels》，由同門師弟周湯豪打造。（圖／環球提供）
▲LEE的最新單曲《City of Angels》，由同門師弟周湯豪打造。（圖／環球提供）
Lee表示，雖然洛杉磯有「天使之城」美譽，但在當地求學、加上實習近3年時間，他始終感受到身邊的人和自己都忙於逐夢、再加上外地人比本地人多，城市的氛圍相對功利，「一到晚上，治安沒有想像中的好，甚至當街發生挾持案件都不足為奇，很像蝙蝠俠電影中的高譚市。」因此他寫下此曲，也打動了有同樣生命經驗的周湯豪，周湯豪表示：「為了生存下去、為了追逐自己的目標，不得不去做很多事情，MV也是相同的概念。」

▲Lee的最新單曲《City of Angels》，由同門師弟周湯豪打造。（圖／環球提供）
▲LEE的最新單曲《City of Angels》MV，與周湯豪上演搶劫銀行的戲碼。（圖／環球提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀