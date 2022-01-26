與洛杉磯僑界視訊　賴清德：讓國際瞭解台灣是良善的力量

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賴清德也感謝僑胞特地前來下榻旅館歡迎，並指出，這次因為疫情關係，無法和大家好好互動、握手或擁抱，相當可惜。原先規劃人數較少的僑宴，也因美國疫情越來越嚴重，他不願意發生任何疏失，而將病毒帶入台灣境內，最後決定以防疫為最優先考量。不過，他相信未來不論是在台灣或美國，都有很多機會可以充分交流互動。
賴清德接著說，此次前往宏都拉斯共和國，蔡英文特別交待三項任務，第一，深化邦誼；第二，深化合作；第三，深化臺灣在國際社會參與的空間。除了這三項任務以外，蔡英文也特別囑咐他向僑領及台灣同鄉表達感謝。尤其是僑界在疫情開始時，就發起「一千萬個口罩，一千萬個愛心」的捐贈活動。稍早他和美國政要互動交流時，對方也提起這點。台灣僑胞在美國社會發揮了正面的力量，讓他深感光榮。
賴清德也提到，此行他特別帶來了春聯、紅包袋及福袋，另外也準備了象徵「平安如意」的琉璃箔金吊飾要給僑界朋友，希望能藉由來自故鄉的祝福，表達對大家的感謝。
談及臺灣疫情現況，賴清德指出，在蔡英文的領導下，政府部門團結合作，醫療團隊勇敢站在第一線，國人也相當配合政府防疫政策。而為了因應傳染性強的Omicron變異株病毒，相關部會全力推動疫苗接種工作。目前，台灣民眾接種第一劑疫苗達8成，第二劑達7成，未來政府將持續加強第三劑接種率，以確保國人的健康。
賴清德說，台灣醫界及公共衛生專家指出，Omicron傳染力雖然很強但是致病率不高，因此也思考要如何調整防疫政策，未來必然會逐步朝向和病毒共存的方向。但他也強調，過程一定要謹慎、小心，要在社會穩定、民眾不恐慌，民眾健康不會受到威脅之下，逐漸調整防疫政策。簡單來說，政府會做好完整政策，確保台灣社會不會因為Omicron的傳染力，對人民健康及經濟產生影響。
賴清德接著說，因為台灣成功防疫，加上幾十年來打下很好的工商基礎，因此在這次疫情中，國際社會意外發現台灣公共衛生的實力及人民的團結，也發現台灣創新的能力及良好的產業科技實力，可以在很短的時間內，彌補全球產量的欠缺。2020年台灣經濟成長率達3.11%，是亞洲四小龍第一。此外，我們連續17個月外銷正成長，這些都是大家共同打拚的結果，代表穩住疫情，也穩住經濟。
賴清德也提到，今日稍早他與多位美國政要視訊討論時，他們都非常讚許台灣堅持民主的決心。事實上，大家都注意到中國的戰鬥機常常進入台灣的防空識別區，還有各種假消息、分化台灣社會的各種作為。但是，台灣堅持民主，不向極權主義低頭，不只美國對台灣非常肯定，現在台灣在國際上，可以說是一個理性、團結、合作、進步的形象。「民主是台灣的DNA」，美國不論是民主黨或共和黨都不約而同讚許台灣，這也是台灣在國際上最重要的形象。
賴清德強調，未來，台灣要面對的問題還有很多。包括2050年碳中和目標、後疫情時代的產業鏈重組、經濟結構的轉變，以及地緣政治的變化等，都是台灣將要面臨的挑戰，但只要團結面對，這也是台灣脫胎換骨的機會。
賴清德說，經過幾十年的打拚，台灣由接受幫助，到現在可以幫助大家，「這種角色的轉變是我們的責任」。在這次疫情中，海外僑胞出錢出力，幫助當地防疫，台灣也贈送許多口罩給需要的國家。他認為，未來要將阻力視為助力，讓台灣進一步提升及轉變，讓國際社會瞭解台灣是一股積極良善的力量，「我們大家一起打拚」。
最後，賴清德說，今天透過視訊看到40位僑領在螢幕上，畫面非常壯觀，就像是台灣的力量，在國際社會的每一個角落發揮效果，令他非常感動。最後，他也祝福大家身體健康、虎年行大運。
現場與會者包括我駐美國代表處大使蕭美琴、總統府副秘書長李俊俋、外交部次長俞大㵢及總統府發言人Kolas Yotaka等特使團團員，以及「美國在台協會」（AIT）主席莫健（James Moriarty）、我駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境等。另，僑務委員會委員長童振源、總統府國策顧問楊問信、田詒鴻亦透過視訊連線參與該項活動。