拿了紅包換手機！掌握「三重點」1萬出頭入手效能旗艦機

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再來是電池容量，傑昇通信認為，至少要4000mAh以上才夠用，如果是習慣追劇的消費者，則更要挑選5000mAh以上，像是定位在高階機的小米11T，配備5000mAh電池，支援67W有線快充，半小時即充飽電，通路售價也才1萬1490元，性能與CP值兼具；另一款同樣值得入手的則是效能大幅升級的三星Galaxy A52s，有著4500mAh電池容量，配備6400萬畫素四鏡頭與 IP67防塵防水等規格，目前售價1萬1590元，同樣超值。
接著是相機鏡頭與畫素，傑昇通信指出，近年主流規格就是相機畫素高、鏡頭多、並具多項功能，基本來說相機畫素最少也要4800萬畫素，並具備廣角、景深及夜拍功能，以人像自拍出名的OPPO與vivo今年表現出色，其中OPPO Reno6 Z備配6400萬畫素三鏡頭模組，前鏡頭更有3200萬畫素，具有煥彩光斑人像拍攝，提供錄影追焦、AI美妝錄影、前後雙拍等攝錄功能，可入手價還免萬元，僅需9190元，相當具有CP值。
傑昇通信補充，vivo新推出的vivo V23同樣後置6400萬畫素三鏡頭模組，但擁有目前市場上最高前置5000萬畫素廣角雙鏡頭，更配置獨家雙色溫四柔光燈，根本為自拍而生；最後民眾挑選CP值較高的手機時，要特別注意儲存空間，因為現在相機幾乎都是4800畫素以上，所以要選購的基本內儲容量，建議都在128GB以上，才會足夠平常使用。
另一方面，民眾若想選擇在中高階手機，市場通路會推薦那些機型呢？德誼數位總經理黃麗容表示，在中高階市場當中，首先還是推薦Apple品牌手機，因為iPhone系列不管是品質或是使用體驗上，都是相對較高，雖然青菜蘿蔔各有喜好，但以目前市面上中高階機型來看，仍是以iPhone系列最為推薦。
至於是否建議在此時入手5G手機，黃麗容分享，以目前使用者普遍習慣來說，民眾使用手機上網以看影片頻率較高，而5G確實能帶給消費者不同以往的網速，對網路體驗絕對加分；至於推薦的5G機型，市面上仍是以iPhone 13系列的5G效果表現較佳，不管是品質或是穩定度，都相對他牌來的優秀；此外，Apple本身產品在5G物聯網的設備生態圈中，表現也是相當卓越，尤其是它手機與各種產品的連結，都有很好5G應用，因此5G手機仍是相對推薦iPhone系列。