足球／勇敢做大夢！台灣足球第一人　跟袁永誠直播聊一下

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西班牙足球職業聯賽是許多球員的夢想殿堂，來自台灣的袁永誠，不但在去年順利拿到合約，成為職業球員，並且在今天獲得上場機會，他年僅19歲，就完成台灣足球員最高峰，但他目標還是放在踢進西甲，持續追夢。
袁永誠今隨著西班牙RFER乙級聯賽的競技拉里奧哈（Racing Rioja CF）一線球隊在主場迎戰拿薩拉(Naxara CD)，他在終場前首度被安排上場，上場時間約30至40秒之間，但對台灣球員來說，已經是一大突破。
袁永誠在去年5月正式與競技拉里奧哈隊簽下合約，是台灣首位獲得歐洲足球職業合約的本土第1人，他在之前聯賽曾經遇到日本國家隊好手岡崎慎司，岡崎過去的恩師也正好是台灣男足教練黑田和生，他也來過台灣，可惜因為身分問題，袁永誠無法出賽。不過他這次把握好機會，在24日深夜出賽，袁永誠也創下台灣男足本土第一人的紀錄。
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