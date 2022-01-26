澳馳援軍艦爆染疫　仍將停靠東加零接觸卸貨救災

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東加2020年初關閉邊境，至今全國僅通報一起COVID-19病例，此病患去年10月從紐西蘭返國，後已完全康復。
皮亞卡拉告訴記者：「軍艦（阿得雷德號）將靠港停泊，不會有任何接觸。 船上澳洲人將卸下物資，並駛出港口。」
皮亞卡拉表示，零接觸規定將適用於所有救援物資，包含阿得雷德號，亦即從外國飛機和船艦卸下的一切物品都將隔離放置3天，東加當局才會著手處理。
南太平洋東加王國海底火山15日噴發，掀起滔天巨浪並使這一島國籠罩在有毒火山灰下。作為國際救災行動的一環，阿得雷德號運載約80公噸物資，包含水、醫療用品和工程設備。
儘管阿得雷德號全體官兵在軍艦駛離澳洲布里斯本前，COVID-19檢測皆呈陰性，澳洲官員昨天指出，艦上已有23人染疫；皮亞卡拉則表示，這一數字今天增加到29人。
路透社報導，澳洲政府今天表示，將再提供相當143萬美元的人道援助經費給東加，使援助總額來到相當300萬美元。
澳洲當局並表示，現正擴大援助範圍，包括恢復東加電力和通訊，以及救援物資的存放及運送。
此外，紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）今天表示，清除東加機場的火山灰以使飛機能安全著陸後，人道援助規模正在擴大；有了更多物資，工作人員和志工正加緊運送飲用水，並在東加的許多島嶼上建立避難所。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110126