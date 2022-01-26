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KKBOX風雲榜第二波卡司公布　阿爆讚她很舒服

▲阿爆提到與鄭宜農的互動「很舒服」、LuLu 擔任本屆KKBOX風雲榜主持人。（圖／KKBOX 提供）
▲阿爆提到與鄭宜農的互動「很舒服」、LuLu 擔任本屆KKBOX風雲榜主持人。（圖／KKBOX 提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-01-26 18:34:07

「2022 KKBOX 風雲榜」即將於2月26日盛大舉行，今（26）日正式公布第二波表演嘉賓及「2022 潮流新聲」演出陣容，同時揭曉主持人將由LuLu 黃路梓茵4度接下重任。

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繼日前宣布音樂風雲榜頒獎典禮首波藝人出席名單，包括八三夭、艾薇、告五人、邱鋒澤、韋禮安、動力火車。第二波表演嘉賓則集結電音雙人組 G5SH、Karencici、Marz23、饒舌團體 Multiverse、SOWUT、TRASH、呂士軒、琳誼、熊仔、盧廣仲、壞特?te、阿爆、鄭宜農等11組藝人演出。

▲阿爆提到與鄭宜農的互動「很舒服」、LuLu 擔任本屆KKBOX風雲榜主持人。（圖／KKBOX 提供）
▲LuLu 擔任本屆KKBOX風雲榜主持人。（圖／KKBOX 提供）
阿爆和鄭宜農因合作歌曲結緣而成為好友，超有緣的兩人又「再續前緣」連袂在風雲榜演出，私底下打趣稱阿爆是「大前輩」的鄭宜農說：「我想老天應該就是要我好好跟這個『強者』學習，我說的不只是創作、表演，還包括待人處事，那種看似輕鬆幽默，其實一切都看在眼裡的態度，是學習的榜樣！」而過去一年跟鄭宜農密切合作的阿爆，則以「舒服」兩字表達自己跟鄭宜農相處的感受，更表示彼此因為有許多共同點、個性又互補，加上都嘗試以母語創作出新潮的作品，令彼此感覺磁場很合。

▲阿爆提到與鄭宜農的互動「很舒服」、LuLu 擔任本屆KKBOX風雲榜主持人。（圖／KKBOX 提供）
▲阿爆提到與鄭宜農的互動「很舒服」。（圖／KKBOX 提供）
視阿爆為榜樣的鄭宜農，對阿爆的主持控場能力佩服得五體投地，笑稱自己在旁邊搭擋主持「根本看傻眼」。鄭宜農更自爆當初因為太喜歡《Kinakaian 母親的舌頭》這首歌，還寫了「告白信」給阿爆：「所以我就寫了一封文情並茂有點『嚴重』示好的信給她，沒想到過幾天收到她答應的回覆，爽笑一整天！」

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