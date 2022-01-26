移工居住空間法定1.1坪　「比監獄大一點」爆疫情不意外

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過去勞團就長期呼籲勞動部應修法提升移工的居住品質，這項訴求在過去主要是考慮到移工居住舒適度和隱私層面的問題，在疫情爆發後，更升級至防疫層面的隱憂。此外，移工來台後到正式上工前，要辦理相關手續並進行體檢，這短短幾天的業務通常被仲介外包給醫管公司處理，而醫管公司安排之宿舍通常環境及衛生條件極差，甚至有上百名移工擠睡大通舖、共用一個廁所的情形。
這樣的住宿環境不符合人權，在疫情下更容易形成群聚風險，過去主管機關沒有定期查察習慣，相關稽核鬆散，多半都在第一次移工引進時進行檢查後就了事，後續若雇主進行宿舍變更等，勞動部通常也不會再積極查察。去年爆發移工疫情後，勞動部曾大動作稽核移工宿舍防疫，全國4萬2383家事業單位中初查不合格6036家，被勞動部要求限期改善，卻未有被開罰的情況，直到亞旭傳出移工疫情，桃園市府才依未做好分艙、分流開罰30萬元，遭勞團批評「稽核都是做做樣子，出事才開罰」。
回顧過去兩年，勞動部自2020年疫情爆發後，未積極查察移工生活狀況，直到同年底發生負責安排移工健檢的醫管公司宿舍染疫事件，才開始檢討這項已經存在數十年的問題，當時勞團就提醒勞動部不只要查醫管公司，還要查察移工平日住的宿舍，勞動部未有動作；直到去年科技業移工群聚事件爆發，勞動部才開始檢查移工宿舍，並要求不合格之企業改善。但事實上，針對移工宿舍之「生活照顧服務計畫書」規範若未改善，就算雇主「合法」也不合乎防疫，果然如今再度傳出疫情。
移工宿舍過於擁擠、衛生條件較差已是老問題，直到幾次疫情爆發才終於開始受到大眾檢視。趁著疫情，政府單位應該重新檢視移工住宿的根本問題並進行改善，才能為長遠的疫情做好準備。