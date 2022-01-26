旗津居民遭貼「像萬華」標籤　陳其邁感謝居民篩檢

高雄這波疫情以人員出入複雜的高雄港中島港區最具風險，旗津區因地理位置接近，擔心有隱型傳播鏈流竄，也被列為重點防疫區域，要求2萬多名居民普篩，卻傳出有居民就醫遭拒感覺很像萬華被標籤化。對此，陳其邁今(26)日特別感謝旗津居民配合篩檢，犧牲自己換得讓整個高雄更安全，他表示，目前已在旗津篩檢約2萬人，但社區陽性率極低，這代表社區風險是低的。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-26 19:10:30
高雄市長陳其邁今天在主持防疫記者會對此表示，任何地方都不要「汙名化」，旗津地區社區民眾採檢23269位，裡面其實只有兩位（染疫），且兩位都是職場的接觸者，從數字中可以看到，其實社區的個案非常少，所以社區來說是安全的。
另外，陳其邁也針對確診個案18309的高科大男大生指出，昨日定序出爐確定是染Omicron病毒株，跟高雄港一樣，且男大生和指標個案18156足跡有重疊，但2位並不認識也沒往來，感染源還在找，但因可傳染期已經過了14天左右，社區風險不高，且篩檢篩了2萬人左右，社區或是可能被匡列對象陽性率是0.0345，所以社區是安全的。
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