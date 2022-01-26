雜誌編輯「足跡超級廣」！12天遍及全台北市49個地點
新冠肺炎疫情在北台灣逐漸升溫，昨（25）日公布的雜誌社編輯確診案例案18518，感染源疑似為北市男房仲確診案18375。台北市政府今（26）日下午召開防疫記者會，也公布該名雜誌編輯於北市的足跡，除了日前揭露的LV品牌品牌發表會外，足跡幾乎遍及全台北市各個百貨公司，以及知名服裝品牌的相關活動，光是12天內的足跡多達全台北市49個地點。
記者丁上程／台北報導
2022-01-26 18:28:24｜2022-01-26 18:28:52
台北市副市長黃珊珊在防疫記者會上表示，該名雜誌編輯確診案例，除了在21日下午16時出席於台北101購物中心的LV新品發表會外，也曾於20日下午14時出席新光三越A11的Prada開幕活動。捷運足跡的部分，除了經常往返捷運板南線在西門站、江子翠兩站外，也搭捷運到過象山站、中山站、台北車站、市政府站、台北101/世貿站、龍山寺站、南京三民站、松山站。
百貨公司足跡的部分，除了101與新光三越A11外，11日曾經造訪微風南山B1中島區T.ME Café；13日則是新光三越南西三館、誠品生活南西館；16日到過微風信義、新光三越信義新天地A9的WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳；1月18日到過遠東百貨台北寶慶店；19日則前往新光三越信義新天地A9、ATT 4 FUN信義店；21日造訪過遠東百貨台北寶慶店，23日則去過CITYLINK松山壹號店的朱記餡餅。
至於一般餐廳的足跡部分，11日晚間曾在阿圖麻油雞台北博愛店用餐，12日中午則是造訪忠孝東路三段的蓋子普拉斯小餐館，晚間則在台北晶華酒店用餐；13日晚間則是到大同區南京西路上的家樂利小酒廊；14日晚間到萬華區西寧南路的巧雅麵食館用餐；15日晚間於大安區新生南路一段的大安森林食堂消費；19日晚間則到中正區博愛路的阿圖麻油雞；21日中午於中山區樂群三路的台灣大食代餐飲用餐。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。