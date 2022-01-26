台中昌平皮鞋商圈祭優惠吸客 使用五倍券另贈獨家好禮

春節腳步近，消費者忙著張羅新衣新鞋，台中市昌平皮鞋商圈趁勢推出限時特賣會吸客，除部分鞋款通通500元起標出售，即日起凡至商圈指定店家消費，並於結帳時選擇數位五倍券消費，可獲商圈自行開發的特長鞋拔一支，方便穿鞋，也祝福使用五倍券民眾新年「五」新鞋（台語諧音有新鞋）、過好年。





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昌平皮鞋商圈是中部唯一的鞋類專賣商圈，從童鞋到淑女鞋、紳士皮鞋到功能登山鞋，一應俱全，在商圈都能一站購足。昌平皮鞋商圈從1967年台中市北屯區昌平路第一家皮鞋工廠成立開始，皮鞋店如雨後春筍般開張，全盛時期短短一百公尺內擠進40多家皮鞋專賣店，成了紅透半邊天的手工製鞋區，吸引各縣市消費者選購、訂製。





目前商圈內匯集近20間販售國內外知名專櫃鞋款的店家，消費者在商圈購買不需要多負擔上架費，即使沒有折扣，也比百貨公司購買還划算。年節將屆，華人有添購新衣新鞋習俗，商圈歡迎民眾就近買新鞋，不用到百貨公司人擠人，一站就能夠足全家大小所需，詳細優惠可至昌平皮鞋商圈臉書詢問。





值得一提的是，迎新春，商圈推出特賣會外，另有使用數位五倍券消費，即贈送商圈獨家開發的特長鞋拔一支。業者表示，一般市售鞋拔長度從50公分到80公分不等，對於許多人來說仍需彎腰使用，昌平皮鞋商圈開發長達100公分的鞋拔，體貼消費者輕鬆穿鞋，再也不用為了穿鞋彎腰駝背。洽詢（https://www.facebook.com/105008188472335）。









