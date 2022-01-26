高捷岡山路竹延伸線動土　陳其邁下軍令狀：116年完工

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陳其邁說，高雄捷運岡山路竹延伸線計畫命運多舛，15年來被行政院等相關單位前後一共退件27次，105年由前市長陳菊率領市府團隊親自出席國發會審查說明後，終於獲行政院於107年及110年陸續通過第一階段、第二A階段兩階段捷運延伸申請，總算守得雲開見明月。陳其邁樂觀道：後續第二B階段延伸到湖內計畫，環評也已經送到環保署審查，相信天道酬勤，很快就能得到好結果。
捷運局表示，高雄捷運岡山路竹延伸線的RKC02標土建暨軌道統包工程已於今(111)年元月12日完成評選，由遠揚營造工程股份有限公司獲選為最有利標廠商，並於本月18日決標後已陸續完成簽約等行政作業。岡山路竹延伸線第二階段起點銜接第一階段岡山車站，行經岡山農工(RK2)、本洲產業園區(RK3)、南科高雄園區(RK4)、高苑科技大學(RK5)、南路竹(RK6)、路竹(RK7)，止於台鐵大湖車站附近(RK8)，串聯北高雄重要生活節點及科技產業廊帶，全長約13.08 公里，其中RK6尾軌至RK8約3.87公里為後續擴充路段，俟另案環評通過後啟動接續施工。
捷運局進一步說明，目前至RK1 路段之土建及軌道工程持續施工中，且去年(110）底RKM01標機電系統統包商得標接續第一階段工程施作後，屆時捷運岡山站(RK1)將可於113年中通車營運，捷運局將也持續以岡山路竹延伸線第二A階段RK2～RK6於 116年底達通車營運目標努力。