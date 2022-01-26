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高捷岡山路竹延伸線動土　陳其邁下軍令狀：116年完工

▲陳其邁向捷運局下軍令狀，要求拿出拚命本事，一定要如期如質保證116年完工。（圖／高市府捷運局提供）
▲陳其邁向捷運局下軍令狀，要求拿出拚命本事，一定要如期如質保證116年完工。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-01-26 22:00:00

高雄市長陳其邁今(26)日上午至岡山農工主持岡山二階土建工程動土典禮，以實際行動展現拓展高雄捷運路網的決心，並邀請本市各級民意代表共同見證，一起寫下高雄市重大交通建設的新頁。陳其邁也向捷運局下軍令狀，要求拿出拚命本事，一定要如期如質完工，「市長掛保證116年完工，只能提早不能往後。」宣示動工後將力拚RK2至RK6於116年底完工通車。

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▲高雄市長陳其邁今(26)日上午在岡山農工主持岡山路竹延伸線二階動土典禮。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄市長陳其邁今(26)日上午在岡山農工主持岡山路竹延伸線二階動土典禮。（圖／高市府捷運局提供）
陳其邁表示，岡山路竹延伸線第二A階段計畫早先已納為行政院前瞻基礎建設範疇，同時已規劃於沿線捷運場站周邊毗鄰基地全面展開捷運聯開規劃及開發工作，使高雄朝向便捷多元的TOD大眾運輸發展。原本岡山路竹地區被許多人視為「蛋殼區」，連蛋白都不算，但未來岡山路竹延伸線讓高雄捷運服務範圍擴及至岡山、路竹地區，串接成為高雄30分鐘生活圈，與高雄市區距離逐漸拉近。

陳其邁說，高雄捷運岡山路竹延伸線計畫命運多舛，15年來被行政院等相關單位前後一共退件27次，105年由前市長陳菊率領市府團隊親自出席國發會審查說明後，終於獲行政院於107年及110年陸續通過第一階段、第二A階段兩階段捷運延伸申請，總算守得雲開見明月。陳其邁樂觀道：後續第二B階段延伸到湖內計畫，環評也已經送到環保署審查，相信天道酬勤，很快就能得到好結果。

▲高雄市長陳其邁今(26)日上午在岡山農工主持岡山路竹延伸線二階動土典禮。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄市長陳其邁今(26)日上午在岡山農工主持岡山路竹延伸線二階動土典禮。（圖／高市府捷運局提供）
捷運局表示，高雄捷運岡山路竹延伸線的RKC02標土建暨軌道統包工程已於今(111)年元月12日完成評選，由遠揚營造工程股份有限公司獲選為最有利標廠商，並於本月18日決標後已陸續完成簽約等行政作業。岡山路竹延伸線第二階段起點銜接第一階段岡山車站，行經岡山農工(RK2)、本洲產業園區(RK3)、南科高雄園區(RK4)、高苑科技大學(RK5)、南路竹(RK6)、路竹(RK7)，止於台鐵大湖車站附近(RK8)，串聯北高雄重要生活節點及科技產業廊帶，全長約13.08 公里，其中RK6尾軌至RK8約3.87公里為後續擴充路段，俟另案環評通過後啟動接續施工。

捷運局進一步說明，目前至RK1 路段之土建及軌道工程持續施工中，且去年(110）底RKM01標機電系統統包商得標接續第一階段工程施作後，屆時捷運岡山站(RK1)將可於113年中通車營運，捷運局將也持續以岡山路竹延伸線第二A階段RK2～RK6於 116年底達通車營運目標努力。

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