生前賣掉7棟房！蔡頭為紅頂藝人慘賠1.7億

71歲的資深藝人蔡頭（蔡斯文）驚傳去年底肝癌末期過世，發現病根不到1年，隨即撒手人寰，讓外界相當惋惜，其實他早年曾擔任《豬哥亮俱樂部》系列錄影帶第一代主持人，荷包賺滿滿，買下7棟房子，轉為投資紅頂藝人表演，帶起男人反串女人的風潮，後期事業走下坡慘賠1.7億元，近年還與員工互毆，逐漸淡出螢光幕。





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▲蔡頭在節目上反串女裝，模樣可愛逗趣。（圖／翻攝蔡頭粉絲之家）

蔡頭是紅極一時的秀場天王，雖然沒有帥氣外貌，但親和力十足，主持超有魅力，當時台灣錢淹腳目，光是歌廳秀、工地秀都接不完，白冰冰曾形容，全盛時期1天趕場能接4場表演，一個月巡迴全台工作，回到家時都是荷包滿滿，蔡頭也因此買下7棟房子。





在民風尚屬保守時代，蔡頭和費玉清去泰國觀賞人妖秀突發靈感，1994年開創「紅頂藝人」反串秀，在林森北路表演，展現編排舞蹈實力，走出自己獨創的一條路，更吸引海外遊客觀賞，可惜他一直想要有個固定表演場所，卻未能如願，被飯店開口索取天價，讓他非常不滿，決定自己興建表演場地，1999年卻在台中遭遇921地震，導致表演場館倒塌，遷至嘉義時又因公文來不及申請，被視為違建拆除，數億投資全都付諸流水。





▲蔡頭前年在羅霈穎靈堂激動落淚。（圖／記者林柏年攝）

蔡頭為了紅頂藝人慘賠1.7億，先後賣掉7棟房子，加上旗下紅頂藝人較難管控，容易觸及違法行為，龐大的經濟壓力，讓他罹患了憂鬱症，整型後事業反而走下坡，加上弟弟因心肌梗塞猝死，他花百萬都救不回，都是蔡頭心裡的痛。



