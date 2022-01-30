COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

年節開車返鄉出遊多學會這「兩件事」　專家：帶著保命符

▲春節期間民眾難以避免會有上高速公路的機會，這時用路人需保有「防禦駕駛」概念，並提前檢查好車況。（圖／NOWnews資料照片）
▲春節期間民眾難以避免會有上高速公路的機會，這時用路人需保有「防禦駕駛」概念，並提前檢查好車況。（圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2022-01-30 09:30:00

農曆春節長達9日的連假中，許多人會開愛車載著家人往返南北或出遊走春，在這個長途用車高峰期，車主做好行前的基礎檢查了嗎？汽車品牌原廠特別提醒，連假出門之前，所有車主應提前檢查「五油、四燈、三水」這些項目，確保愛車維持最佳行車狀態。另一方面，近期交通事故頻傳，用路人在長途行車也需保有「防禦駕駛」概念。車輛研究測試中心防禦駕駛手冊作者鍾國良提醒，開車時要確保有風險預知能力，同時最重要是保持安全車距，「這個安全車距就是你的保命符！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
連假出門長途旅程多　五油四燈三水檢查不可少

福特六和零服營運部經理黃見雄提醒，所有車主在長途旅程之前，應抽空提前檢查愛車，自主做好基礎車輛檢測，舉例來說，關鍵檢查項目包括確認胎壓，同時還要記得口訣「五油、四燈、三水」，分別是指汽油、機油、煞車油、變速箱油、動力方向機油等「五油」，大燈、煞車燈、方向燈、無表板燈等「四燈」，以及引擎冷卻水、電瓶水及雨刷水等「三水」，是否過低或不足現象，應提前因應準備。

針對胎壓部分，黃見雄特別提醒，車主長程在高速公路上開車，最先應注意的就是儀表上的胎壓警示燈，若是出現黃色燈，趕緊下高速公路找維修廠檢查；若不幸遇到紅色燈，要趕緊找合適地方停車，並撥打免費服務專線，請專業原廠來拖吊。

春節期間如果遇到冷氣團來襲，也有不少民眾會想上山追雪。黃見雄建議，車主在上山之前，一定要事先做好雪胎或雪鍊的功課，並先在山下就找好價錢合理的店家，若有不懂之處一定要是先與店家做好溝通，否則上山遇到狀況將難以排解或引發糾紛。另外，山上車內外的溫度不同時，可能會有前檔或後擋玻璃起霧情形，這時可以把冷氣溫度調低，或是在天氣允許下開車窗，以提升車主在山上開車的能見度。

▲福特六和提醒，所有車主長途用車時，抽空提前檢查愛車，自主做好基礎車輛檢測。（圖／福特六和提供）
▲福特六和提醒，所有車主長途用車時，抽空提前檢查愛車，自主做好基礎車輛檢測。（圖／福特六和提供）
防禦駕駛是保命符　快樂出門也要平安回家

另一方面，民眾在長途行車時，最重要的就是要有防禦駕駛概念。車輛研究測試中心防禦駕駛手冊作者鍾國良分享，車主在駕駛車輛時，要時常確保「安全駕駛」與「防禦駕駛」兩大觀念，這兩者都是相輔相成的。

至於兩者又何不同，鍾國良舉例，安全駕駛就是看到紅燈時要遵守交通規則停下來；而防禦駕駛則是就算是綠燈，仍要有注意是否會有人闖紅燈或突然左轉，簡而言之就是要有「危險預測」的能力，也就是要「注意別人所不注意，小心別人所不小心」。舉例來說，如果前面煞車，你要先警覺的就是後面會有危險過來，因此就是要提早減速、打雙黃燈，最好讓後車提早因應，才能降低風險。

春節大多數用路人都會開上高速高路，在高速行駛中要如何進行防禦駕駛呢？鍾國良分享，在高速公路若以時速110公里來說，每秒就是移動30公尺，也就是說就算你只是在高速公路上恍神或拿個東西，經過1秒鐘就是往前移動30公尺，這時候與前車保持安全車距就相當重要。

安全距離這樣抓　確保煞車有空間

「這個安全車距就是你的保命符。」鍾國良強調，對於安全車距不要斤斤計較，多一點無所謂，至於到底要多到多少，民眾可以道路標線計算，高速公路上的一段虛線再加上間格就約10公尺，而若是時速110公里，煞車距離約5、60公尺，因此用路人在行駛時，可以大約看7、8個標線，也就是與前車抓約80公尺的距離，在行車時會比較輕鬆與安全。

另一方面，不少人回到南部，也會以機車移動，這時候就要把握「常時開大燈」、「預作煞車」兩大觀念。很多人以為開大燈只有照明功用，其實在交通上，「你看到我、我看到你」是最基本的安全守則，所以機車常時開大燈的目的，就是讓別人更易發覺機車的所處位置，也比較不會誤判機車速度，更能有助突顯自己的位置，從而降低發生意外的機率。

至於所謂的預作煞車，鍾國良說明，一般而言，駕駛人從發覺狀況、鬆油門、操作煞車到車子有足夠煞車力，大約需要1秒鐘時間，而預作煞車可以當作是先做了一部分動作，多了一個時間差，當發生緊急狀況時，這短短的時間差就可能發揮關鍵作用。

鍾國良補充，若這時間差以0.5秒來算，假設機車時速50公里，相當於每秒14公尺，即意謂機車將可能因為有預作煞車而提早7公尺就停下來，成為避免撞車的一個距離；若仍不幸發生撞擊，也會因機車已提早減速而大幅減緩發生撞擊的傷害程度；另外，根據國外研究結果，對於一個沒有外殼保護的行人或騎士在時速30與50公里發生撞擊的致死率，分別約一成與八成，由此可見，控制車速的重要性。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀