年節開車返鄉出遊多學會這「兩件事」　專家：帶著保命符

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福特六和零服營運部經理黃見雄提醒，所有車主在長途旅程之前，應抽空提前檢查愛車，自主做好基礎車輛檢測，舉例來說，關鍵檢查項目包括確認胎壓，同時還要記得口訣「五油、四燈、三水」，分別是指汽油、機油、煞車油、變速箱油、動力方向機油等「五油」，大燈、煞車燈、方向燈、無表板燈等「四燈」，以及引擎冷卻水、電瓶水及雨刷水等「三水」，是否過低或不足現象，應提前因應準備。
針對胎壓部分，黃見雄特別提醒，車主長程在高速公路上開車，最先應注意的就是儀表上的胎壓警示燈，若是出現黃色燈，趕緊下高速公路找維修廠檢查；若不幸遇到紅色燈，要趕緊找合適地方停車，並撥打免費服務專線，請專業原廠來拖吊。
春節期間如果遇到冷氣團來襲，也有不少民眾會想上山追雪。黃見雄建議，車主在上山之前，一定要事先做好雪胎或雪鍊的功課，並先在山下就找好價錢合理的店家，若有不懂之處一定要是先與店家做好溝通，否則上山遇到狀況將難以排解或引發糾紛。另外，山上車內外的溫度不同時，可能會有前檔或後擋玻璃起霧情形，這時可以把冷氣溫度調低，或是在天氣允許下開車窗，以提升車主在山上開車的能見度。
防禦駕駛是保命符 快樂出門也要平安回家
另一方面，民眾在長途行車時，最重要的就是要有防禦駕駛概念。車輛研究測試中心防禦駕駛手冊作者鍾國良分享，車主在駕駛車輛時，要時常確保「安全駕駛」與「防禦駕駛」兩大觀念，這兩者都是相輔相成的。
至於兩者又何不同，鍾國良舉例，安全駕駛就是看到紅燈時要遵守交通規則停下來；而防禦駕駛則是就算是綠燈，仍要有注意是否會有人闖紅燈或突然左轉，簡而言之就是要有「危險預測」的能力，也就是要「注意別人所不注意，小心別人所不小心」。舉例來說，如果前面煞車，你要先警覺的就是後面會有危險過來，因此就是要提早減速、打雙黃燈，最好讓後車提早因應，才能降低風險。
春節大多數用路人都會開上高速高路，在高速行駛中要如何進行防禦駕駛呢？鍾國良分享，在高速公路若以時速110公里來說，每秒就是移動30公尺，也就是說就算你只是在高速公路上恍神或拿個東西，經過1秒鐘就是往前移動30公尺，這時候與前車保持安全車距就相當重要。
安全距離這樣抓 確保煞車有空間
「這個安全車距就是你的保命符。」鍾國良強調，對於安全車距不要斤斤計較，多一點無所謂，至於到底要多到多少，民眾可以道路標線計算，高速公路上的一段虛線再加上間格就約10公尺，而若是時速110公里，煞車距離約5、60公尺，因此用路人在行駛時，可以大約看7、8個標線，也就是與前車抓約80公尺的距離，在行車時會比較輕鬆與安全。
另一方面，不少人回到南部，也會以機車移動，這時候就要把握「常時開大燈」、「預作煞車」兩大觀念。很多人以為開大燈只有照明功用，其實在交通上，「你看到我、我看到你」是最基本的安全守則，所以機車常時開大燈的目的，就是讓別人更易發覺機車的所處位置，也比較不會誤判機車速度，更能有助突顯自己的位置，從而降低發生意外的機率。
至於所謂的預作煞車，鍾國良說明，一般而言，駕駛人從發覺狀況、鬆油門、操作煞車到車子有足夠煞車力，大約需要1秒鐘時間，而預作煞車可以當作是先做了一部分動作，多了一個時間差，當發生緊急狀況時，這短短的時間差就可能發揮關鍵作用。
鍾國良補充，若這時間差以0.5秒來算，假設機車時速50公里，相當於每秒14公尺，即意謂機車將可能因為有預作煞車而提早7公尺就停下來，成為避免撞車的一個距離；若仍不幸發生撞擊，也會因機車已提早減速而大幅減緩發生撞擊的傷害程度；另外，根據國外研究結果，對於一個沒有外殼保護的行人或騎士在時速30與50公里發生撞擊的致死率，分別約一成與八成，由此可見，控制車速的重要性。