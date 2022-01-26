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北市加開接種站！捷運松山站提供施打「高端疫苗」

▲第21期公費疫苗今天開始預約，台北市政府宣布，加開捷運松山站中型接種站，2月8日到11日，每天提供900劑高端疫苗預約施打，量能已放上中央預約平台。（示意圖／Pixabay）
▲第21期公費疫苗今天開始預約，台北市政府宣布，加開捷運松山站中型接種站，2月8日到11日，每天提供900劑高端疫苗預約施打，量能已放上中央預約平台。（示意圖／Pixabay）

中央社

2022-01-26 19:16:56

（中央社記者陳昱婷、林長順台北26日電）第21期公費疫苗今天開始預約，台北市政府宣布，加開捷運松山站中型接種站，2月8日到11日，每天提供900劑高端疫苗預約施打，量能已放上中央預約平台。

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為加速第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，第21期1922疫苗預約平台今天上午10時起，依年齡分流開放預約，2月7日至2月13日施打。

台北市副市長蔡炳坤今天在防疫記者會上表示，台北市第21期總共提供超過26萬劑的預約量能，其中高端佔了1.6萬劑。

蔡炳坤指出，已加開捷運松山站中型接種站，2月8日到11日，每天提供900劑高端疫苗量能，讓民眾上1922平台預約施打，如此一來，台北市12行政區都至少會有一個中型接種站。

此外，蔡炳坤表示，台北市一直持續地幫中學生補打第1劑、第2劑BNT疫苗，希望在開學前接種完畢，因此已協調宏恩醫院，將在過完年的2月7日到9日準備8400劑疫苗，供12歲到18歲青少年預約施打。

蔡炳坤說明，預約時間自明天上午10時起到28日下午6時，在宏恩醫院官網進行預約，接種時間則從2月7日到9日，在懷生國中施打。

蔡炳坤進一步表示，由於小學跟幼兒園學生無法施打疫苗，因此優先讓小學與幼兒園老師預約施打第3劑，從29日上午10時到30日下午6時，同樣上宏恩醫院官網預約接種。（編輯：張銘坤）1110126

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