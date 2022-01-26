獨／健康存摺驗證上路一週就暫退場！健保署曝下一步

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新冠肺炎疫苗接種證明有多種驗證方式，包含小黃卡、數位證明，健保署的健保快易通內的健康存摺也可使用，在驗證方面，健保署提供網頁連結，讓民眾掃描健康存摺內的QR Code辨識是否已接種疫苗。只是此系統從20日上路至今，就有民眾向《NOWnews今日新聞》反應系統無法驗證。根據記者實測，如讀者所訴，輸入圖形驗證碼後點選攝影鏡頭，點選後確實無法使用。
對此，健保署資訊組約聘副研究員陳孜瑜接受《NOWnews今日新聞》採訪時證實，該系統目前暫時退場，目前還在準備上線階段，將會在網頁中加註「籌備中」字樣避免民眾誤會，原先預計推出的健康存摺QR Code，短期內也不會推出。
陳孜瑜說明，針對特定場所需要明確辨識民眾施打疫苗劑次，健保快易通內的健康存摺可出示疫苗通行紅綠燈，紅色代表尚未接種、黃色為已接種一劑、淺綠及深綠則為已接種二及三劑，並顯示施打日期，後續會持續蒐集民眾意見，作為改善參考。
陳孜瑜提到，目前以防疫為主，因此在健保快易通內，除可查詢疫苗施打狀況，還可查詢春節期間，民眾自費PCR的指定機構等功能，在健保署的官方Line帳號中也有此功能，歡迎民眾多加運用。
陳孜瑜也透露，未來健康存摺將納入心臟主動脈鈣化AI模型、肺癌預測等內容。針對部分民眾無法使用健保快易通，陳孜瑜表示，本週一下午也已推出新改版系統，民眾可以更新後使用，若還有問題可持續聯繫健保署。
民眾若想使用數位證明，可透過數位新冠病毒健康證明，至衛福部的查驗網站，點選接受隱私權宣告、允許使用攝影機後，即可掃描數位新冠病毒健康證明上的QR code，無須另外安裝app，屆時查驗通過會顯示綠色，接種不完整、效期不符、非我國同意的疫苗或檢驗等會顯示黃色，結果不通過者會顯示紅色。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。