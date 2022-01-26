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2.5億《華燈初上》片酬最貴　林心如公布燒錢前五名

▲林心如拍《華燈初上》燒光2.5億。（圖／翻攝自華燈初上FB）
▲林心如拍《華燈初上》燒光2.5億。（圖／翻攝自華燈初上FB）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-01-26 19:30:25

林心如身兼Netflix懸疑劇《華燈初上》總製作人和女主角，斥資2.5億重現80年代林森北路的條通文化，她在《TVBS看板人物》揭密製作成本最高前五名，果然華麗的卡司名單最燒錢，片酬數字加起來登上燒錢冠軍第一名。

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▲《華燈初上》釋出直逼「時尚大片」的主視覺，左起為張軒睿、林心如、楊祐寧、鳳小岳、楊謹華。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲《華燈初上》的「光酒店」靠搭景完成。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
劇中日式酒店「光」集合林心如、楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖六大金釵，演員出去個個都是女主角，可是大家很有向心力，林心如欣慰說，「這麼有名的演員，真的要把時間都Hold在戲裡，比方拍『光』裡面的戲，這場戲只有我們兩個，可是小姐都要在後面當背景，坐在那邊陪客人喝酒划拳，有時候發她們1天通告，主戲不到2場，真的感謝大家。」加上鳳小岳、楊祐寧、張軒睿、霍建華、吳慷仁等卡司，可見林心如人脈之雄厚。

▲林心如（左起）、霍建華、徐若瑄、吳慷仁《華燈初上2》同台飆戲。（圖／Netflix、百聿數碼供）
▲林心如（左起）、霍建華、徐若瑄、吳慷仁齊聚《華燈初上》。（圖／Netflix、百聿數碼供）
而後期製作、前期工作人員、美術場景、道具服裝等，占據燒錢排行榜其餘四名，劇組在中影文化城搭出「光」酒店，將廢棄警局改造成中山分局，連當代的鐵殼公車、轎車、報紙都非常考究，而郭雪芙、劉品言的造型，也妙用日本偶像中森明菜、工藤靜香的元素，林心如透露劇中的服裝大部分是訂做，或去古著店搜刮，還有服裝組成員從媽媽衣櫃翻出耳環首飾，盡可能重現原汁原味的復古風情。


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