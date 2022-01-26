2.5億《華燈初上》片酬最貴 林心如公布燒錢前五名
林心如身兼Netflix懸疑劇《華燈初上》總製作人和女主角，斥資2.5億重現80年代林森北路的條通文化，她在《TVBS看板人物》揭密製作成本最高前五名，果然華麗的卡司名單最燒錢，片酬數字加起來登上燒錢冠軍第一名。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-26 19:30:25
劇中日式酒店「光」集合林心如、楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖六大金釵，演員出去個個都是女主角，可是大家很有向心力，林心如欣慰說，「這麼有名的演員，真的要把時間都Hold在戲裡，比方拍『光』裡面的戲，這場戲只有我們兩個，可是小姐都要在後面當背景，坐在那邊陪客人喝酒划拳，有時候發她們1天通告，主戲不到2場，真的感謝大家。」加上鳳小岳、楊祐寧、張軒睿、霍建華、吳慷仁等卡司，可見林心如人脈之雄厚。
而後期製作、前期工作人員、美術場景、道具服裝等，占據燒錢排行榜其餘四名，劇組在中影文化城搭出「光」酒店，將廢棄警局改造成中山分局，連當代的鐵殼公車、轎車、報紙都非常考究，而郭雪芙、劉品言的造型，也妙用日本偶像中森明菜、工藤靜香的元素，林心如透露劇中的服裝大部分是訂做，或去古著店搜刮，還有服裝組成員從媽媽衣櫃翻出耳環首飾，盡可能重現原汁原味的復古風情。