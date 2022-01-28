Ella鼓勵「原子少年」把握當下 看重參賽者這些地方
由製作人詹仁雄聯手打造的新世代男團選秀節目《原子少年》，暫定於4月開播，節目請來周湯豪、Ella陳嘉樺、坤達擔任節目導師。其中女團S.H.E出身的Ella也以自身經歷給予選秀後輩們經驗。
記者吳雨婕/台北報導
2022-01-28 09:00:00｜2022-01-28 10:14:19
現在男團、女團當道，Ella表示新一代男團一定要又帥又有才華，且團體要有特色，才能吸引到不同的族群，最重要的是能帶給大家正向娛樂與正面的力量，所以男團需要具備的特質，就是基本功一定要有，「要會唱能跳，要有自己的想法，更好的是能有創作能力，並且要把好的理念，透過作品，傳達給喜愛他們的人。」
而身為導師之一，Ella透露評選的重點會放在每一個人是否用心投入在裡頭，有沒有表現出享受舞台的態度，也是很重要的一環，「我也希望他們在這裡可以學到很多很多東西，接觸到不同的領域，並且開心的度過這個旅程。」Ella自認是個剛柔並濟的老師，「就像對待小孩子一樣，對我而言他們都是孩子，很多時候都是在摸索跟學習的過程，所以，有時候鬆懈了或是態度出了問題，我覺得就應該要嚴格起來。」相對的，如果他們遇到了挫折、挫敗的時候，就要以溫柔的方式去引導他們，所以Ella認為，當導師需要細心觀察每個成員的需求和變化。
Ella以演藝圈前輩，給予這些選秀者建議：「我只能說很多的事情是沒有辦法預設跟計畫的，因為有些時候，事情就是會很瞬間的改變，一切有太多的未知。」所以希望參賽者不要預想太多，要好好把握當下，認真去做每一件事，並有所獲得才是最重要的，「做完了，不管好壞，都要放下，不需要把自己困在裡面，勇敢繼續往前走，不要害怕！因為人生的路還很長。」