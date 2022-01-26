賴正鎰：政府持續打房 今年總推案將「量縮，價微揚」

鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰指出，儘管疫情衝擊，政府打房政策頻頻出招，展望新的一年，在經濟表現上，航運塞港情況預估要到2023年才有可能緩慢解除，加上美國QE結束的升息壓力，使得全球通膨陰影仍在。在台灣，央行不排除升息，所以對抗通膨的策略，購入不動產仍是最佳保值選擇。

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賴正鎰表示，基於房地產抗通膨及自住剛性需求，鄉林在兩岸推案計劃仍將加速推展。在中台灣房市追漲強勁，今年回防台中，除了首度擴大版圖跨區到南彰化員林市推出耐震宅「鄉林圓頂」外，也看好台積電計畫在中科擴廠效益，計畫在十三、十四期及單元五等新興重劃區覓地推案，搶攻科技族群住宅市場。

對於政府緊縮銀根，金融檢查及限制預售屋轉約等政策準備上路或修法，賴正鎰認為，政府真的管過頭了，其實房地合一2.0與實價登錄2.0已夠用，目前房地產放緩，賞屋組數略減，所以開發商Q1推案會趨保守，預估市場交易量短暫減少。去年統計全台推案量1.83兆元，年增11%，今年受到政府持續打房政策，預估總推案量將縮15%，約為1.45兆元，呈現「量縮、價微揚」格局。

賴正鎰表示，大台中房市在中科產業聚落持續擴大，帶來的人口紅利，以及交通建設完工等各項利多加持，台中近五年來都是全台推案量最大、不動產交易棟數最多的都會區，北部建商大力插旗囤地，讓在地建商搶地搶得很辛苦。

鄉林去年在雙北地區，基於換屋需求大增，去年首度插旗新北市三重區，推出「鄉林恆美」預售案，年初三月正式公開，就創下三個多月火速完銷佳績，更是當地新案的高價紀錄，讓公司上下士氣大振。目前也在三重繼續覓地，預備趁勝追擊。

在中部地區，鄉林大步跨區布局，繼北台中潭子區「鄉林天韻」於109年底完成交屋之後，去年看好台中房市外溢趨勢，再度到台中以南的彰化縣員林市推案，在近兩個月的潛銷期間，已接獲近300位客人來電預約賞屋，該案預計在農曆年前正式公開。

員林「鄉林圓頂」案的基地面積約為1500坪，地上21樓，預計推出238戶，規劃25至40坪的大樓產品，專為喜歡鄉林品牌與度假飯店風的住戶設計。儘管原物料成本高漲，但鄉林仍不惜成本，在地下室施工法與整體建築的成本就多花了近3億元，深開挖之連續壁工法、多做1312支地質改良樁及七級耐震結構，媲美台北101大樓的耐震等級。