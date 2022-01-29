年末聚餐拒絕勸酒　5大脫身話術快學起來

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國健署指出，根據研究顯示，台灣近半數人口缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶（ALDH2）」，導致酒精的中間代謝物「乙醛」無法被正常代謝，這種毒性致癌物累積在肝臟中，便會出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、噁吐、宿醉等酒後反應，又稱為「酒精不耐症」，此為亞洲人特有的基因變異。
此外，國健署提到，乙醛也會與其他蛋白質、胺基酸及DNA結合，誘發不正常的免疫反應、傷害組織，並產生大量自由基引發基因突變，大幅提高罹患癌症的機率。
值得注意的是，國健署表示，世界衛生組織歐洲辦公室「飲酒與新冠肺炎」指引中指出，喝酒除了會導致胃潰瘍、肝硬化、腦中風、心血管疾病、失智等200多種疾病外，也會提高食道癌、肝癌等罹癌風險，亦會破壞身體的免疫系統，增加罹患新冠肺炎及發展為急性呼吸窘迫症候群（ARDS）等嚴重併發症的風險。
因此，國健署呼籲，民眾在新冠肺炎防疫期間應避免飲酒，才能減少酒精對免疫系統的損害，維持良好的抵抗力，另若有聚餐的場合，也請營造溫馨沒有勸酒壓力的用餐氛圍，以茶水代替，一則開心聚餐，二則沒有酒駕的問題。
國健署也分享五大拒酒話術，第一招是可以稱喝酒傷身，包含起酒疹、會傷肝、會傷胃、醫生說不能喝酒及正在吃藥不能喝酒等；第二招是可稱開車，擔心酒駕臨檢取締，或是要找代駕等麻煩。
第三招則可以茶、飲料、咖啡代酒；第四招則是誠實以告不喝酒，直接拒絕對方；最後可以用酒量不好、尿遁、易醉、易吐、不喜歡等理由拒酒。
如果非喝不可，國健署也提醒，應減少飲酒量降低風險，根據「國民飲食指標手冊」建議，男性每日不超過1罐啤酒，或相當於20g酒精量，女性不超過半罐啤酒，或相當於10g酒精量，如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了胎兒的健康，也請不要喝酒，且民眾飲酒後不應酒駕。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！