瞄準紅包！春節電商不打烊　Switch、明星商品好康一次看

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PChome 24h購物今年持續推出「春節不打烊」服務，全站提供超過500萬種商品，囊括年節伴手禮、年貨零食、桌遊玩具、電玩麻將桌等商品，並祭出各式衣鞋包錶煥新活動，包含「新年招財開運夾特輯」2022開運命定夾全場超殺2折起、「Timberland迎新精選」鞋靴服飾5折起、24日起「華歌爾紅運內衣」專櫃內衣下殺3折起、28日起「THE NORTH FACE新春煥新」服飾全系列7折起，讓消費者一鍵下單就能享受一站購足的優質服務體驗。
另外，「宅過年」趨勢升溫，帶動PChome 24h購物特別祭出「福虎賀3C」筆電、3C全場下殺44折起。其中過年必玩推薦「Nintendo Switch （OLED款式） 白色主機 + 精選遊戲」超過20款人氣遊戲可任選1款，搶購價1萬1870元；還有近期超夯「寶可夢傳說 阿爾宙斯 Switch遊戲中文版」，開放限時瘋殺1590元，且於1/28正式開賣現貨；「Xbox Series S《HALO》Game Pass 超值組」具全新設計無線控制器，還可享Xbox Game Pass Ultimate超值組3個月、百款遊戲超低月費任你玩，附贈限量「最後一戰 無限T-Shirt」，下殺免萬只要9780元，宅家爽玩度春節！
此外，過年不少消費者會排隊搶購福袋招喜氣，PChome 24h購物推出多款新春福袋，其中羅技新春限量福袋「2022羅技3C福虎福箱」，獨家搶購價2022元，內含滑鼠、視訊攝影機、電競耳機等獎項，再送限量好禮迎新春，總價值超過3400元以上，下單登錄再抽特斯拉；此外，站上更有官方授權線上獨家「鹿港天后宮2022新春福袋」，內含立體口罩、乾洗手、淨身梳洗包，保佑價298元；「O’right歐萊德茶樹淨化防疫福袋組」隨時隨地呵護雙手，送禮自用兩相宜，特價1760元；「新春男性內著福袋」三大國際知名品牌內著一次滿足，促惠驚喜價988元。
蝦皮購物全站免運99元起 全台5大連鎖髮廊美髮1折起
為了持續滿足消費者線上安心採買的需求，蝦皮購物加碼推出「新春購物節」，攜手破千品牌祭出「全站免運99元起」、「蝦皮商城85折券」。此外，蝦皮購物攜手近千家品牌推出「新春不打烊專區」，其中萬歲牌罐裝堅果、盛香珍香瓜子最低7折起，送禮自用兩相宜；宅家開啟瘋狂追劇模式，讓韓國 orion預感香烤洋芋片陪伴你，限時優惠價只要129元、還有開趴必備的海尼根花生好啤友潮趴歡慶組，新春特惠價299元。
隨著疫情升溫，蝦皮購物在站上開設安心宅家購防疫專區，聚泰科技3層防護KN95 立體醫療口罩、福德好罩 韓式4D立體口罩時尚多色、立體設計讓呼吸更輕鬆，優惠價99元起、美琪 抗菌洗手慕斯補充瓶不僅抗菌到位，還添加滋潤護手的維他命E，新春防疫價419元；舒潔 Viva抽取式廚房紙巾更下殺只要89元。
過年採購年貨新衣，別忘了頭皮髮型也要進廠維護！蝦皮購物祭出全台5大連鎖髮廊「新春美髮1折起」優惠，小林髮廊、米蘭時尚髮型、HAPPYHAIR、彩登造型、名留集團5大連鎖髮廊美髮優惠券於2月2日、2月18日兩日限時限量開搶，彩登造型洗+造型剪髮原價800元，限時瘋搶價只要99元，米蘭時尚髮型更推出超值按摩組合，「健康髮浴+設計剪髮+水針灸脈衝SPA 」平日券下殺57折只要799元。
過年想到大掃除就頭痛？ECOVACS 科沃斯N9+自動回洗風乾掃拖一體智能機器人市場獨家價1萬5900元、伊萊克斯完美管家 HEPA除蟎版更下殺55折；過年讓最強掃除幫手來幫你，還有煮婦神隊友PHILIPS熱穿透氣旋科技4.1L數位小白健康氣炸鍋破盤價4242元，讓你輕鬆煮出一整桌年夜菜；連假宅家追劇打遊戲，Acer 宏碁Nitro5 電競機現省超過1.1萬元、SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G智慧型手機新機價2萬1990元，搭配商城85折券更便宜。
momo購物網過年零嘴、伴手禮優惠5折起 麻將機獨家價3.3萬
momo購物網於1月28日至2月7日祭出「過年不打烊」活動，精選眾多過年零嘴、休閒電玩、潮流新衣、新鞋新包、開運旺財、伴手禮盒、海鮮肉品等優惠5折起。momo加碼推出應景「迎春樂透彩」趣味遊戲，讓消費者試試新春手氣，免費下注即有機會抱回80萬獎金。 ▲【蜜蜂工坊】跳跳虎新春禮盒，活動價688元。（圖／momo提供）
必買商品：
闔家共樂「Nintendo 任天堂」Switch OLED白色主機+遊戲同捆組，活動價1萬3690元
應景跳跳虎版「蜜蜂工坊」花/果蜜雙入禮盒，活動價688元
親友歡聚必備飲品「海尼根」箱裝0.0零酒精，330ml鋁罐裝24入，活動價699元，再贈品牌啤酒杯
新年新內在美「黛安芬」時尚紅軟鋼圈水感動內衣，春節不打烊商品滿額最高現折600元
年後瘦身「船井burner」8週挑戰組含健字號極纖錠448粒+夜孅40粒及好禮2件組，活動價4688元
「商密特」折疊款T550過山麻將機，雪貂白、瑪瑙棕等共4色可選，獨家送麻將桌專用崁燈，momo獨家價3萬3800元
Yahoo奇摩單日買2000送268 Switch動森機僅8880元
Yahoo奇摩購物1月28日至2月6日祭出「過年不打烊」活動，集結年節熱銷禮盒、宅家人氣零食、走春必買好物等超過萬種爆夯明星商品，強打「簽到送88發財金」、「單日買2000送268」、「下單抽萬元Trip.com折扣碼」三大優惠，要讓消費者一路發發發，超值過好年。
必買商品：
義美泡芙享樂夾鏈包（香草牛奶＋特濃巧克力）特價145元，滿888元再折50元 （Yahoo奇摩購物中心）
萬歲牌原味開心果（420g）原價499元，特價399元 （Yahoo奇摩購物中心）
黑師傅 捲心酥原價299元，特價7折209元，活動滿額最高可折188元 （Yahoo奇摩超級商城）
任天堂Switch 動物之森特別版主機（電池加強版）原價1萬480元，特價8.5折8880元 （Yahoo奇摩超級商城）
經脆脆酥脆雞皮餅乾原價149元，特價5.3折79元 （Yahoo奇摩拍賣）
俄羅斯輪盤酒杯轉盤遊戲原價699元，特價4.3折299元 （Yahoo奇摩拍賣）