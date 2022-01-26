金門外籍看護網路代匯遇詐　6萬元辛苦錢沒了

《四方報》報導，近期適逢年節將近，詐騙案增多，部分新住民及外籍看護透過地下管道匯款回家，更容易成為受害者。近期，1名金門外籍看護透過網路找到代匯管道，盼趕在過年前寄錢回家鄉，沒想到一番孝心卻被詐騙集團利用，6萬元辛苦錢不翼而飛，讓她焦急地報警處理。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-26 21:35:53
綜合媒體報導，名為「小花」的移工在金門擔任看護工，孝順的她近期欲寄6萬元存款給在越南的家人，由於她剛好在臉書瀏覽到一則代匯廣告，聲稱可以透過超商代匯薪資回家鄉，而廣告中提出的匯率比銀行更優惠，因此她便不疑有他的聯繫該臉書用戶，按照對方提供的3組代碼取得3張付款條碼，並至櫃檯結帳，一共花費新台幣6萬元。
事成後，小花開心地打電話回家，詢問家人是否收到款項，卻發現家人根本沒有收到，而她試圖聯繫代匯的臉書用戶，卻發現對方已經聯繫不上，這才驚覺自己遭到詐騙，前往金門縣金湖警分局報警。
日前也有1位住在台中的阮姓越籍配偶，想把存下來的積蓄匯回越南老家給親友，透過網友介紹加入一個地下匯兌的LINE群組，沒想到遭到詐騙，辛苦存下的120萬元積蓄卻被當街搶光。
金湖分局表示，外籍人士離鄉背井來台工作，語言不通且資訊不足，容易成為詐騙案的受害人，呼籲移工若要兌換外匯應至合法金融機構辦理，切勿與陌生人換匯，為了省匯差反而被騙走一大筆辛苦錢。另外，也呼籲雇主可以多加提醒，以免移工財物損失，權益受損、影響工作情緒。