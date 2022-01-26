馬來西亞哲學博士獲頒梅花卡　移民署盼持續貢獻台灣

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移民署桃園市服務站主任黃英貴表示，希望謝博士能把美麗的寶島當作是自己永遠的家，繼續發揮自身所長，將珍貴的臺灣藉由自身在國際網絡的影響力，努力讓世界看見臺灣的美善，也希望藉頒發儀式，推廣更多高級專業人士申請梅花卡，讓更多優秀人才發揮所長，繼續留在臺灣貢獻心力。
近日也有一名來台30多年、在新竹縣尖石鄉原民部落家庭奉獻的比利時籍神父丁立偉，獲頒「梅花卡」。丁立偉在26歲時來台灣，長期關懷山區部落家庭，透過家訪、寒暑假營隊提供協助，更主動聯繫民間團體替孩子籌措學費，他堅信「唯有教育能扭轉孩子命運」，和私立內思高工協調提供免費住宿，鼓勵孩子求學。有孩子因他的幫助翻轉人生，稱他為「再生父母」。
永久居留證梅花卡核發對象是給國家級人才，或在台有重大投資、重大貢獻的外籍人士，鼓勵更多國際專業人才在台永久居留。在其外僑居留證（Alien Resident Certificate）有效期限內提出，須經審查會並由各專業領域專家學者審核通過後審可核發，得不受居留期間達5年以上之限制，有別於一般的外僑永久居留證申請（Alien Permanent Resident Certificate）。