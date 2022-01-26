苗栗出現確診足跡！桃園確診者曾回鄉探親　曾去2診所

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縣府表示，個案於22日晚間9時31分曾到苑裡郵局的ATM領錢，全程戴口罩停留約5分鐘；隔天23日上午9時5分至苑裡鎮小太陽診所看診，全程戴口罩，停留約1小時，因汽車停放安和診所停車場，於小太陽診所看診結束時已無法換代幣取車，故先行返家，之後於中午12時50分再至安和診所換代幣取車（未看診，僅與診所值班人員接觸）。
2家診所今天晚間及明天停業1天進行清消及靜置，縣府也完成周邊環境消毒作業。
縣府衛生局指出，與確診者有接觸的母親及兄弟3人經PCR採檢皆呈陰性，另匡列3處足跡場所接觸者共20名工作人員進行PCR採檢，採檢結果尚未出爐；此外，根據實聯制名單目前掌握計有71通，陸續通知民眾接受採檢。
縣府提醒，曾出入相關場所民眾進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等不適，盡速佩戴口罩，勿搭乘大眾交通工具，並通報1922或衛生局防疫專線037-722620協助就醫。（編輯：李錫璋）1110126
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。