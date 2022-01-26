新住民不諳法令淪黑工遭遣返　移民署解除管制主動關懷

《四方報》報導，不少新住民因為不諳法律及相關移民規定，使自身居留權受到損害。為關懷新住民家庭，移民署北區事務大隊基隆市服務站於1月26日，由主任毛兆莉帶領移民輔導人員前往新北市瑞芳區及基隆市仁愛區2處新住民家中關懷。來自香港和柬埔寨的新住民二代及新住民因為疫情及自身的原因，一位出不去另一位則進不來，服務站特別在過年前前去關心，寒冬裡送上溫暖祝福。





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來自柬埔寨的新住民善麗，於89年間嫁來臺灣，原持有依親居留證，居留證效期至92年12月，因家境困頓又忙於獨自照顧2名年幼子女(分別於91、92年出生)，疏於注意居留期限，導致居留證過期於95年7月遭限令出國，其後再於96年3月以停留身分來臺探親，因不諳法令規定未重辦居留證，致逾期停留滯臺多年，没健保又無合法證件，只能打黑工幫忙照顧家計，直到去年遭人檢舉非法工作被遣送出境，至今因管制無法返臺，近日基隆市服務站了解到她的困境，主動關懷並依規定解除管制，另外也藉由行動列車外展服務的機會前往位於仁愛區家中探視關懷善麗的家人，並提供如何協助善麗申請返臺應備文件及相關流程說明。





▲移民署主動關懷柬埔寨籍新住民子女。（圖／移民署）

香港居民耀萱於109年與國人結婚，去年帶著婚前與先生所生的大兒子定祐來臺灣依親，礙於法令兒子只能以探親在臺停留。耀萱說：停留有一定的期限，一旦到期就必須離境，而他們擔心疫情持續未歇，怕搭機有染疫風險，加上家中經濟僅靠先生一人的收入，機票費用也讓夫妻倆愁眉不展。幸好移民署基隆市服務站幫忙，找到規定幫孩子專簽延期，還幫忙把證件送到家裡，直稱服務真的是太好了，臺灣處處都有溫暖，非常感謝政府體恤民情。





基隆市服務站主任毛兆莉表示，有部分新住民對證件延期和各類居停留相關法令不清楚，來臺後又因忙於照顧家庭、分擔家計而疏忽自身居留權益，移民署為加強宣導新住民在臺停居留相關法令，以實際行動關懷新住民，利用行動列車提供外展關懷服務，讓新住民能安心在臺生活。





此外，農曆春節將至，為防堵非洲豬瘟入侵，政府已加強嚴查境外包裹及旅客行李，提醒新住民朋友們，千萬不要攜帶或郵寄非洲豬瘟地區的豬肉或豬肉製品入臺，一旦被查到不法事證，將依違反動物傳染病防治條例及懲治走私條例罪嫌移送，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金。



