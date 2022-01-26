名家論壇》錢震宇／國民黨的巨大危機

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這是一個非常值得憂心的警訊，因為過去這一個月除了罷免林昶佐及中二選補選以外，並沒有重大的全國性選舉，當然結果對國民黨是打擊，但不至於流失掉原本支持的群眾。何況，面對疫情升溫，蔡政府並沒有掌控得宜，同時也出現疫苗缺口，正好是可以針砭施政的時候，沒想到國民黨還可以流失大量支持者。
與此同時，國民黨進行中央委員選舉，當選中央委員才能參選中常委，進入黨決策核心，過往競爭都相當激烈。只是這次190席中央委員，報名差點不足額就算了，就連參選人拉票也有氣無力。過去中央委員選舉常被看作是黨主席人選的競逐，但今年完全沒有這種氛圍，不論是挺馬、挺吳或是挺洪、挺江的，完全都提不起勁。
選舉結果出來，前10名中央委員中只有一位縣市首長，就是花蓮縣長徐榛蔚，她拿下最高票，二到五名依序為現任中常委陳宗興、游顥、立委傅崐萁、不分區立委吳怡玎，未來都有可能投入3月的中常委選舉，進入國民黨決策核心圈。
名單出來後，讓不少黨代表訝異，因為高票當選中央委員的人當中，很多都是靠「換票」而來，背後都是派系妥協的結果，他們不僅沒有拜訪黨代表，與基層的民意連結也很差，甚至很多人是黨員都無法認同。
就有黨代表說，這樣的中央委員到底能反映甚麼基層意見，如果地方派系靠著換票就能進入決策核心圈，那不是更加深了「黨意跟民意的落差」。未來這些中常委出線後，不但可以左右黨的決策，更可以制定黨主席或總統提名辦法，如果無法採納地方及基層的聲音，那選舉怎麼可能會贏？
就在國民黨內頭人還在為了中常委選舉而東奔西跑，到處請託的同時，民進黨早已經展開戰鬥布局，先是抹黑盧秀燕市長家族購地，後又針對林姿妙縣長的下屬涉及土地開發案開始一連串的政治追殺。講白了，民進黨這樣對藍營縣市首長開刀有沒有用，有用！至少先把帽子扣上去，之後選舉時再用是是而非的方式混淆，google搜尋出來的都是負面新聞，到時還怎麼選？
「國民黨的嬴弱，助長了民進黨的囂張。」
朱立倫一席「所有的責難跟失敗，我一肩扛起」，話是說了，但動作卻沒看到。很多支持者現在在意的是態度問題，大家都知道逆風打仗很辛苦，尤其缺乏糧草資源底下，面對民進黨強攻猛轟，國民黨本來就居於下風，可是黨主席應該要展現積極的作為，合縱連橫，跟縣市首長保持熱線、遇到議題就站出來講話，不是嗎？
國民黨的危機正在發生，而且沒有結束的感覺。國民黨從上到下都要有所認知，這不是某個人的責任，也不是誰要下台如此簡單，但朱立倫應該要扮演最為關鍵的角色。該衝就衝、該硬就硬，別再讓支持者「看不到倫」。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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