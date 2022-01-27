名家論壇》盧燕俐／金虎年最值得布局的好股

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以台積電在先進製程續保領先的態勢，法人評估，明年EPS持續向上，用長線眼光，台積電歸為「價值被低估」的好股，並不算過份。
其次，外資在台積電法說後第三天，也就是1月18日，開始用力賣超台積電，並非看壞基本面，而是隨著美國加速升息，甚至有可能一年升4~5次，並提早縮表的消息傳出，難免動搖投資機構信心，外資先砍先贏，只好先拿台積電開刀。
試想，隨著升息逐步成真，美股止穩，外資賣壓也減輕，首要回補的，相信台積電名列前茅！畢竟金融股雖有升息題材，但獲利缺乏爆發性；相較下，台積電仍具想像空間，高階晶片各大品牌廠搶得兇，業績展望佳、透明度高，站在選股的思維，實在無可挑剔。
第三，目前看來台股還有下修壓力，若政府想護盤，台積電是撐盤要角，八大官股券商一定用力買。可想像，相比中小型股價可能血流成河，台積電頂多出現合理修正，而非崩盤。只要是合理的修正，長線投資人耐住性子，久抱就能當贏家。
因此，手上還有台積電的人，未來這一年，就先不要天天認真看大盤，免得影響持股信心；如果是去年650元以上才進場的，更要懂得自我安慰：反正都已經撐一年了，再撐一年也沒差，因為根據媒體先前報導，多位台積電高階主管，也是在去年640元左右加碼自家股票，光想到這一點，很多小散戶便能心安。
如果空手者，如何找切入點？每月定期定額買股，是最簡單的方式，無論是三千元、五千元，或者視資金情況，固定存10股到100股，都能聚沙成塔。只是莫忘，定期定額需有紀律與耐心，才能嚐到獲利的甜美果實。
預算多一些，可以買單張的人，不妨參考台積電過去3年的本益比區間，大致落在18到30倍，以EPS30元來計算，股價會落在540到900元之間。540元一定會來到嗎？相信沒人敢打包票，但至少很清楚，600元以下的台積電，應是超值入手價，分批慢慢布局，長線應會有收穫。
最後，不免提醒讀者，影響股價因素眾多，即使看好台積電，也無需跟去年媒體報導的小夫妻一樣，在台積電股價短線衝高，來到670元時，把存了好久的買房頭款，及長輩贈與的裝潢款拿去重壓，搞得夫妻感情失和，就真的得不償失了！
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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