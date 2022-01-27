獨／抬轎蔣萬安搶年輕票　藍北市黨部組「青年參政部隊」

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，為了不再重演失敗並考量疫情，黃呂預告2022選戰規劃上將改變打法，空軍為主戰力，陸軍為輔。她訂下目標，要在台北市找出50名優秀青年參選里長，介於30至40歲，具有高學歷、優良經歷。目前已經達成一半，完成招募後即啟動培訓，結訓後會與市長、議員候選人進行點線面合作，結合各個組織團體、12行政區後援會，開拓不同議題，首要加強過去較弱勢區域，如士林、北投、大同、萬華等。
黃呂認為，國民黨背景的候選人常會被政治議題框架，年輕選民始終持有存疑，這也算是蔣萬安的弱點。因此，讓青年從基層接班既能鞏固基本盤，也替國民黨開發不同世代的關注，以青年參政帶動青年支持。她說，前陣子的公投、罷免議題都是由青年出馬，老面孔反而都居於幕後，雖然結果不盡理想，但這批年輕人確實給予國民黨相當程度的加分。
黃呂也指出，市議員及里長候選人過去幾乎是「各自打各自的」，希望這次能整合起來，接納各界意見，彙整後提供給蔣萬安選辦參考，未來放入競選文宣中。如此，以加法模式攻入各選區，且目前黨籍市議員已經漸漸跳脫老國民黨形象，論述能力強、市政熟悉度高、各個具有不同領域專業，靠選服累積好感度與信任度，近年來都已反應在民調數字上。
「蔣萬安會以母雞之姿，用堅定的理念來帶動投票意願。」黃呂指出，蔣有專業學界友人協助政策規劃，也有長期培養的社會溝通管道，空戰力量勢必能發揮，未來在選舉過程中，市議員、里長及青年團等將會在社群媒體配合節奏，發酵議題與聲量，將涵蓋市政建設、後疫情時代解方、教育、青年、經濟及產業等面向，兩岸關係也會有琢磨，以創新的作法解決老舊城市的問題。
一名黨內基層表示，從今年初的罷免林昶佐以來，黃呂主委一直扮演著抬轎的角色，將青年朋友拉到最前線作戰。罷昶的選前之夜，上台助講的幾乎都是年輕人，能感受到黃呂在台北精心佈局，為蔣萬安爭取年輕選票的企圖。
該人士認為，年輕人投入國民黨參政，勢必得用心經營，說服週遭的親友支持，對國民黨開拓票源絕對有幫助。基層人士也坦言，台北市是最有活力，也最能包容年輕人的縣市，然而，目前幾乎是三腳督的局面，面對執政中，且有一定年輕支持度的黃珊珊，蔣萬安一定要作好與民眾黨搶票的萬全準備，不可鬆懈。