美副卿示警俄國侵烏可能時機！中駐聯代表籲遵守休戰決議
美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）26日在視訊會議中提到，跡象顯示俄國不排除會在即日起到2月中旬之間出兵烏克蘭，但應會避開北京冬奧開幕時段；中國常駐聯合國代表25日則是在安理會的公開辯論會呼籲，各國應切實遵守奧林匹克休戰（Olympic Truce）傳統，以及聯大關於北京冬奧的休戰決議。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-27 06:46:21
綜合外媒報導，雪蔓在推動烏克蘭加入歐盟的國際性獨立組織「雅爾達歐洲戰略」（Yalta European Strategy）主持的視訊會談中提到，她不清楚俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是否已決定要攻擊烏克蘭，但有跡象顯示，俄國可能會在從現在到2月中旬之間出兵烏克蘭。
雪蔓認為，北京冬奧將於2月4日開幕，由於蒲亭本人也預計會參加，若選在開幕時入侵烏克蘭，習近平可能不會「欣喜若狂」，而這也許會影響蒲亭攻烏的時間點與想法。
由於烏克蘭局勢緊張，近日有關烏俄開戰、美國及北約會以何種形式介入的討論不斷，北約已暫定本週以書面回應俄羅斯的安全要求，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦表示，已準備好進入下一步協商。
中國常駐聯合國代表張軍25日也指出，當前各種形式的武裝衝突仍在各地持續。上個月，聯大協商一致通過北京冬奧會奧林匹克休戰決議，173個國家參加共同提案，再次體現了國際社會希望衝突各方實現停火的政治共識。
張軍在聲明中也強調，北京冬奧會即將開幕，聯大主席和聯合國秘書長都呼籲各國遵守聯大休戰決議，中方也強烈呼籲各國及衝突當事方，切實遵守休戰傳統和聯大決議，以北京冬奧為契機，用對話消弭分歧，以合作替代對抗，彰顯國際社會實現和平、團結一致、同舟共濟、一起向未來的堅定決心。