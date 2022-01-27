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日本最強AV女優是？三上悠亞輸了　「她」消失三年仍奪冠

▲日本一直以來都有「AV帝國」的美譽，往往推出的作品多元、題材新鮮，不少女優出演之後，一砲而紅到世界各地。（圖/三上悠亞推特、河北彩花推特）
▲日本一直以來都有「AV帝國」的美譽，往往推出的作品多元、題材新鮮，不少女優出演之後，一砲而紅到世界各地。（圖/三上悠亞推特、河北彩花推特）

編輯中心/綜合報導

2022-01-27 07:09:40

日本一直以來都有「AV帝國」的美譽，往往推出的作品多元、題材新鮮，不少女優出演之後，一砲而紅到世界各地，例如廣為人知的三上悠亞、高橋聖子等等。近日，知名成人網站「FANZA」便根據A片銷量，公佈了2021最受歡迎的前十名女優，沒想到三上悠亞僅僅排名第二，讓不少人感到意外。

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綜合日媒報導，該排名的第十名到第五名分別是擁有驚人J罩杯的23歲新人「有栖花緋」、24歲的「神宮寺奈緒」、30歲資深女優「篠田優」、被稱為「上原亞衣接班人」24歲的「沙月芽衣」、寫真偶像出身的25歲「櫻空桃」以及22歲的超級新人「姬咲華」。

另外在第四名的部分，是有「AV救世主」的高橋聖子，雖然近幾年捲入援交、不雅片等等爭議事件，但依舊憑藉出道多年的經歷，在粉絲心中佔有一席之地；季軍則是由安齋拉拉奪下；至於亞軍則是令人跌破眼鏡，為超高人氣的三上悠亞，不過由於過去一年，三上悠亞事業重心轉移，作品數量相對較少，但仍然擁有第二名的好成績。

▲高橋聖子大方展露傲人身材，盡情給粉絲拍攝。（圖／潘朵啦娛樂 , 2018.2.10）
▲高橋聖子拿下日本AV銷售排行榜第三名。（圖／NOWnews資料照）
至於第一名，則是年僅22歲的「河北彩花」，在2018橫空降世日本AV市場就爆紅，當時僅拍攝6部作品就登上當冠軍寶座，但後來無預警消失三年，還被外媒報導「遺憾退休的AV女優五傑」，直到2021下半年正式復出，短短半年只拍4部作品，銷售量就勇奪冠軍，由於年紀輕輕就有這番成就，未來發展令人看好。（編輯：張嘉哲）

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▲河北彩花打敗三上悠亞，成為日本AV界銷售最好的女優。（圖/河北彩花推特）
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