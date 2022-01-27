蔡頭病逝享壽71歲 小S哀悼：我心中永遠的喜劇天王
資深藝人蔡頭昨（26）日傳出去年12月底已病逝消息，享壽71歲。小S也在臉書不捨發文「蔡頭老師一路好走，我心中永遠的喜劇天王」，引大批網友惋惜。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-27 08:03:08
蔡頭過去多次上過節目《康熙來了》，與主持人小S、蔡康永擦出許多笑料火花，蔡頭除了曾在節目大跳現代舞、森巴舞，還曾表示自己有看人前世的能力，說小S的前世是韋小寶，蔡康永的前世則是慈禧太后。如今蔡頭病逝消息一出，令網友感嘆「之前在康熙看到你們互尬舞技…超好笑的。蔡頭老師真的很會！」、「謝謝蔡頭老師搞笑讓我們從小到大看到都歡樂」、「永遠記得他和劉真老師那集康熙」、「蔡頭老師熱愛舞台，卻走得那麼低調，希望老師能在另一個世界盡情舞蹈」。
去年11月傳出蔡頭肝癌末期，之後再也無他的消息，直到昨傳出已病逝消息，好友白冰冰25日曾透露，表示曾打過幾通電話，想要詢問好友是否需要幫忙，但都非本人接聽電話，每次都是其家人代接，未能清楚表達病況及需求，讓她無法為好友盡一份力，研判當時病況已不盡理想。而蔡頭經紀人則表示：「不好意思因為我一直沒連絡上頭哥及其家人，所以也無法回覆。」（編輯：薛羽彤）