COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

蔡頭病逝享壽71歲　小S哀悼：我心中永遠的喜劇天王

▲小S哀悼蔡頭：我心中永遠的喜劇天王。（圖 / 小S、蔡頭臉書）
▲小S哀悼蔡頭：我心中永遠的喜劇天王。（圖 / 小S、蔡頭臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-27 08:03:08

資深藝人蔡頭昨（26）日傳出去年12月底已病逝消息，享壽71歲。小S也在臉書不捨發文「蔡頭老師一路好走，我心中永遠的喜劇天王」，引大批網友惋惜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡頭是反串表演的始祖。（圖／中視提供）
▲蔡頭是反串表演的始祖。（圖／中視提供）
蔡頭過去多次上過節目《康熙來了》，與主持人小S、蔡康永擦出許多笑料火花，蔡頭除了曾在節目大跳現代舞、森巴舞，還曾表示自己有看人前世的能力，說小S的前世是韋小寶，蔡康永的前世則是慈禧太后。如今蔡頭病逝消息一出，令網友感嘆「之前在康熙看到你們互尬舞技…超好笑的。蔡頭老師真的很會！」、「謝謝蔡頭老師搞笑讓我們從小到大看到都歡樂」、「永遠記得他和劉真老師那集康熙」、「蔡頭老師熱愛舞台，卻走得那麼低調，希望老師能在另一個世界盡情舞蹈」。

▲蔡頭和白冰冰3年前在《我愛冰冰show》合唱，外表十分有活力。（圖／翻攝《我愛冰冰show》FB）
▲蔡頭和白冰冰3年前在《我愛冰冰show》合唱，外表十分有活力。（圖／翻攝《我愛冰冰show》FB）
去年11月傳出蔡頭肝癌末期，之後再也無他的消息，直到昨傳出已病逝消息，好友白冰冰25日曾透露，表示曾打過幾通電話，想要詢問好友是否需要幫忙，但都非本人接聽電話，每次都是其家人代接，未能清楚表達病況及需求，讓她無法為好友盡一份力，研判當時病況已不盡理想。而蔡頭經紀人則表示：「不好意思因為我一直沒連絡上頭哥及其家人，所以也無法回覆。」（編輯：薛羽彤）

▲小S悼念蔡頭。（圖 / 小S臉書）
▲小S悼念蔡頭。（圖 / 小S臉書）

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀