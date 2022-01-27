全家買咖啡「喊一句」大降價！女結帳愣住：店員自己教的
台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。而就有網友分享自己去全家買大量咖啡時，店員偷偷教學「降價」秘訣，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 08:10:24｜2022-01-27 08:59:08
原PO在臉書社團「全家/7-11好物分享區」貼文指出「剛剛老闆突然要我去買十杯咖啡！一到全家，店員直接推薦我這個咖啡分享壺，說是比較便宜也方便拿，不用一次端好幾杯咖啡，結果真的太方便了.....。」只見貼出的照片，原PO買的咖啡全部裝在一個紙盒內，原PO透露內部含有杯子、糖以及攪拌棒等等，如果是多人聚會要喝的話，相當方便，一整壺有12杯小杯美式咖啡的容量。
而實際觀看全家咖啡售價，一杯小杯美式25元，12杯等於300元，但該「咖啡分享壺」若未特價的情況售價280元，便宜了20塊錢；而若有活動特價時，一壺僅需要199元，《NOWnews》記者實際查詢全家官網，發現在新春期間1月26日到2月22日正好有特價，換算下來一杯美式只要16.5元，整壺省了101元，若是公司行號共同要買咖啡，或是聚會需要，都是非常好的選擇。
貼文一出，網友紛紛回應「怎麼有這種東西啊，也太方便」、「不過可惜只有美式咖啡才有分享壺」、「這店員算佛，我之前買9杯都沒被推薦」、「好酷喔，都不知道」、「這真的超方便，只要跟店員說要『咖啡分享壺』他們就知道了，爽喝便宜美式」、「這設計太有心了吧！」、「很Nice的設計」。（編輯：張嘉哲）