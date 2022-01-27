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20年老狗遭比特犬咬破肚腸！飼主未道歉　竟問：死掉了哦

▲一名網友表示，自家養了20年點老狗，遭突然闖入後院的比特犬咬死，指控飼主卻不道歉也不關心。（圖／翻攝自臉書爆料公社）
▲一名網友表示，自家養了20年點老狗，遭突然闖入後院的比特犬咬死，指控飼主卻不道歉也不關心。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

編輯中心／綜合報導

2022-01-27 08:56:26｜2022-01-27 09:27:17

比特犬攻擊事件頻傳，有網友在臉書社團上指出，自家飼養20年的老狗，晚間22時在自宅後院遭突如其來闖入的比特犬撕咬肚腸、傷及神經動脈，只撐了10分鐘仍不幸傷重致死，家裡的老長輩看了捨不得流下了眼淚，原PO氣得跑去找飼主理論，對方竟愛理不理的態度，甚至在隔天幫老狗土葬時，飼主還走過來說「你家的狗死掉了哦」，一句道歉都沒有，讓原PO相當憤怒與悲痛。

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一名網友在臉書「爆料公社」上發文表示，家人在家中養了20多年的老土狗，事發當天晚上，一如往常地在自家後院草皮上大小便，但卻有一隻比特犬突然闖入，快速衝來咬老狗腸肚，不只咬很久都不放，更可怕的是還直接咬到神經動脈，家人看到後，趕緊上前幫忙飼主將比特犬硬拖硬拉開，牠才放開老土狗。

原po難過表示，老狗鮮血直流，整個肚破腸流，他打遍了所有寵物店的電話，想找奇蹟，但時間已晚沒有一間接電話，鄉下地方也沒有24小時的動物醫院，只能看著老狗慢慢拖著傷痕累累的身軀進家門的庭院，還硬撐到平常牠睡覺的位置，流了一大灘的鮮血，沒力氣後躺在地上看看家人，硬撐了約10多分鐘就離開了，當下他有去找飼主理論，說會送醫院，但飼主竟回「要送就送，一副愛理不理的態度，連說要報警處理對方也回「要報就報啊！」，讓他相當生氣。

▲咬死老狗的比特犬。（圖／翻攝自爆料公社）
▲咬死老狗的比特犬。（圖／翻攝自爆料公社）

原po說，家裡的老長輩見狀都相當不捨，流下眼淚對老狗說「敖史人換尼去做人，不要做狗乎咬（下輩子做人、不要做狗被人家咬）」，他也表示，他實在不懂，明明有規定這種寵物要戴上透氣口罩、並用不超過1.5公尺的牽繩，那為什麼不幫狗戴上，並稱上次家裡的另一隻土狗才被咬到腳，過好幾個月才好，也沒見對方來關心，這次竟直接把老狗咬死，控訴「可見你們的狗是習慣一放出來就咬別人的狗嗎？」，但飼主卻解釋比特犬是為了要追野貓。

事發至今已超過一週，一直到現在比特犬飼主都沒關心過，也沒有一句道歉，原po悲痛表示，甚至到隔天早上家人在幫老狗土葬時，該名飼主還走過來說「你家的狗死掉了哦」，讓他相當無語，直批狗也是一條生命，應要多了解飼養犬隻的個性、習慣，也要按照政府的要求去做相關措施，而不是放任，並反問「你們今天咬到的是狗，是一隻你們覺得不值錢的土狗！沒有法律效力的寵物，如果是人、是小孩，你們怎麼賠？」。

網友紛紛在貼文底下留言表示「太惡劣！」、「這種飼主也太沒天良了吧！」、「簡直命案現場……好可憐」、「飼主太過分！看了好心疼」、「狗狗一路好走」，也有人告訴原PO「只能告民事毀損，建議動保處罰比較重」、「要報警！不是咬人才違法，沒有戒護能力放任有攻擊能力的狗就違法了可罰」。（編輯：林莞茜）

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