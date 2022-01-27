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冬奧前疫情「撲而不滅」　外媒：防疫升級考驗北京人耐心

▲北京冬奧開幕在即，新冠疫情卻讓這屆賽事蒙上陰影。（圖／美聯社／達志影像）
▲北京冬奧開幕在即，新冠疫情卻讓這屆賽事蒙上陰影。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-27 08:58:27｜2022-01-27 08:59:28

2022北京冬奧進入倒數階段，剩下不到10天的時間就要開幕，可持續增加的新冠本土病例，不斷升高的防疫措施，也在考驗著北京市民的耐心。

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根據《美國之音》報導，由於北京出現新冠本土疫情，目前豐台區全域已被劃定為防範區，所有聚集性活動全數喊卡，飯店、旅遊景區、公共文化場館、電影院等文化娛樂場所，不是全部關閉，就是受到防疫措施的嚴格管控。豐台區政府週二晚間發布通告稱，從週三清晨6點起，對全區200萬居民進行第3輪普篩。

當局被迫以大規模的核酸普篩來為疫情摸底，強調要落實屬地責任，做好群眾組織和現場管理，確保「快採快檢、不漏1人」。不過，並非所有北京市民都看好持續擴大的防疫管制，有位豐台區的馬姓女居民就反應，檢測次數太過頻繁：「我昨天剛剛做了檢測，今天又要叫我再做1次。」

報導指出，北京市目前一半的確診病例都在豐台區，所以除了豐台區須進行第3輪全域全員核酸檢測以外，北京市所有出現確診病例的社區、街道或公寓，也都要進行全員核酸檢測。不久前，北京市政府才剛出台1項新措施，任何人前往藥房購買發燒、頭痛或感冒藥，都必須在72小時內接受1次核酸檢測。

部分北京居民認為，過多的檢測浪費了資源，干擾了工作和日常生活，而且也給醫護和社區的工作人員增加負擔。

報導也提到，中國政府一直以來，對疫情和新冠病毒均採取零容忍政策，即使其他國家已解除或放鬆限制也仍然堅持。在零容忍政策下，任何地方一出現確診病例，哪怕人數極少、疫情極小，政府也會如臨大敵，試圖全力撲滅疫情，社區封閉、封城、全員多輪普篩以及旅行限制可謂是家常便飯。然而，中國的零容忍政策，固然對壓制疫情蔓延、降低確診病例、減少死亡人數有一定的幫助，但也讓當局騎虎難下，無法迅速作出調整或改變。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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