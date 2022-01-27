冬奧前疫情「撲而不滅」　外媒：防疫升級考驗北京人耐心

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當局被迫以大規模的核酸普篩來為疫情摸底，強調要落實屬地責任，做好群眾組織和現場管理，確保「快採快檢、不漏1人」。不過，並非所有北京市民都看好持續擴大的防疫管制，有位豐台區的馬姓女居民就反應，檢測次數太過頻繁：「我昨天剛剛做了檢測，今天又要叫我再做1次。」
報導指出，北京市目前一半的確診病例都在豐台區，所以除了豐台區須進行第3輪全域全員核酸檢測以外，北京市所有出現確診病例的社區、街道或公寓，也都要進行全員核酸檢測。不久前，北京市政府才剛出台1項新措施，任何人前往藥房購買發燒、頭痛或感冒藥，都必須在72小時內接受1次核酸檢測。
部分北京居民認為，過多的檢測浪費了資源，干擾了工作和日常生活，而且也給醫護和社區的工作人員增加負擔。
報導也提到，中國政府一直以來，對疫情和新冠病毒均採取零容忍政策，即使其他國家已解除或放鬆限制也仍然堅持。在零容忍政策下，任何地方一出現確診病例，哪怕人數極少、疫情極小，政府也會如臨大敵，試圖全力撲滅疫情，社區封閉、封城、全員多輪普篩以及旅行限制可謂是家常便飯。然而，中國的零容忍政策，固然對壓制疫情蔓延、降低確診病例、減少死亡人數有一定的幫助，但也讓當局騎虎難下，無法迅速作出調整或改變。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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