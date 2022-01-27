牛年封關收紅盤失利　虎年台股可望先蹲後跳？

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台股1月以來加權指數下跌2.99%，若僅看下半月來的跌幅更達3.96%，大盤跌破季線位置，且月線下彎，加上虎年封關期間國際仍有不少大事將牽動全球投資情緒，使得投資人抱股過年意願降低。
葉獻文指出，雖然牛年牛尾巴遇亂流，但台股在牛年整體表現仍然不俗，統計顯示，牛年台股大漲11.85%，上漲1872點，推升總市值來到54.94兆元，再成長6.73兆元，且牛年的平均成交日均金額來到3878.58億元，顯見多頭市場交投熱絡。
三大法人方面，牛年最挺台股的就屬投信法人，買超796.32億元，不過外資減持台股3848.28億元，自營商也站在賣方賣超1530.19億元，三大法人合計牛年賣超台股4582.15億元。
展望虎年台股走勢，葉獻文認為，目前全球都在等待聯準會接下來的動作，包括升息與縮表的幅度、速度，將牽動金融市場的動向，不過從歷史經驗來看，雖然升息前市場確實會出現劇烈波動，甚至不排除升息前兩個月有約一成的拉回走勢，只要升息循環開啟後，指數往往能再度反映經濟成長的現況，預期股市將呈現短空長多、先蹲後跳趨勢。
葉獻文說明，1月以來聯準會主席鮑爾指出通膨是美國達成完全就業的最大阻礙，其他官員更暗示3月將啟動升息，但對於之後是否縮表、縮表幅度為何等仍很模糊，也是讓近期包括台股在內的市場大幅承壓的主因。因此，若本週FOMC的聲明能「鷹中帶鴿」，透過漸進步驟，將有助緩和市場情緒，或是給予市場明確結論，降低不確定性，同樣能提振市場投資信心。
葉獻文認為，台股短線急跌後已出現負乖離，且融資水位持續下降，浮額沉澱，配合台股高殖利率的優勢，虎年開紅盤之後有望吸引低接買盤進場布局優質個股，特別是成長趨勢較為顯著的科技類股包括通信網路、電子零組件如ABF載板、其他電子等，而具有硬體更新利基的AMD供應鏈、伺服器、DDR5、PCIe 5.0、Thunderbolt 4、USB 4.0等，也是虎年台股選股方向所在，至於傳產方面則可以紡織、食品等類股為主。
另外，葉獻文提醒，台股虎年封關期間仍須留意國際市場動向，除了本週FOMC會議結果之外，包括本週美國超級財報公布、美國十年期公債殖利率變化、美國第四季GDP與12月PCE個人消費支出平減指數、烏俄地緣政治風險與國際能源價格走勢等，都是值得留意的觀察指標。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。