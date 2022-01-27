開放福島食品藍嗆杯葛協商 游錫堃：盼總預算能順利通過
日本福島食品禁令傳鬆綁在即，最快可能在農曆年前闖關。國民黨立院黨團總召費鴻泰今（27）日表示，若行政院院會在今日通過福島食品開放，將會選擇退出總預算朝野協商。立法院長游錫堃則喊話，期盼總預算能順利通過，好讓公務員能夠在過年後加薪。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-27 10:48:54｜2022-01-27 11:03:55
立院今日繼續進行111年度中央政府總預算案審查總報告案，針對福島食品可能在過年前解禁，費鴻泰會前表示，人民的健康不能用加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ CPTPP）等任何條件來做交換，2018年779萬人反核食的心聲行政院都非常清楚，國民黨堅決反對行政院未經討論下貿然通過福島食品進口。
費鴻泰指出，將會等到11點行政院院會後，國民黨團再來決定是否要繼續參與總預算朝野協商。
針對國民黨可能退出朝野協商，游錫堃表示，總預算對國家非常重要，現在又疫情緊張，總預算通過後能讓公務員在過年後領到加薪，呼籲朝野能坐下來，今天與明天讓總預預算儘快通過。
游錫堃表示，因為國民黨之前的協商都沒有簽字，若國民黨團退出協商「將非常麻煩。」