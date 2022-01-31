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日本除夕吃什麼？看「紅白」配這道　斬斷厄運迎新年

▲日本人在除夕時會吃「跨年蕎麥麵」。（圖／翻攝自PAKUTASO圖庫）
▲日本人在除夕時會吃「跨年蕎麥麵」。（圖／翻攝自PAKUTASO圖庫）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-31 12:00:00

新年是日本的重要節日，對於日本人來說，除了是一年之始，也像是台灣過農曆年這麼重要。而新年前一天，也就是除夕夜，日本人不吃年夜飯，而是吃「跨年蕎麥麵」。由於蕎麥麵的麵條又細又長，這樣的特性衍伸出「延年益壽、好事綿延不絕」的意義，在除夕夜吃蕎麥麵，祈禱來年可以像蕎麥麵一樣，健康長長久久。

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在寒冷的除夕夜晚，日本家庭齊聚一堂，一邊收看新年特別節目，例如《NHK》的《紅白歌合戰》，這時候還會配上一碗「跨年蕎麥麵」，來迎接新年到來。日本各地都有吃「跨年蕎麥麵」的傳統，據傳這項習俗可追溯至鎌倉時代，當時有寺廟在年尾發放蕎麥麵給窮人們吃，因此成為跨年蕎麥麵的起源。而到了江戶時代中期，跨年蕎麥麵已經發展成為年關的固定習俗，至今大多數的日本人依舊有吃跨年蕎麥麵的習慣，有調查顯示，現今將近7成日本人會在除夕吃蕎麥麵。

跨年蕎麥麵對於日本人來說，不僅是節日的回憶，要過年之前的時期總是特別忙碌，要大掃除還要準備年菜「御節料理」，這時候簡單又豐盛的蕎麥麵，可以減去不少麻煩，且對在深夜12點過後前往神社等進行新年初次參拜的日本人來說，不會消化不良的蕎麥麵是最適宜的宵夜食品。

▲除夕吃蕎麥麵，有吉利的象徵。圖為311地震當年，宮城縣兒童在臨時住所過年，吃志工所準備的蕎麥麵資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲除夕吃蕎麥麵，有吉利的象徵。圖為311地震當年，宮城縣兒童在臨時住所過年，吃志工所準備的蕎麥麵資料照。（圖／美聯社／達志影像）
蕎麥麵被視為「幸運」的象徵，具有著「吉利」的含義。細細長長的蕎麥麵，代表好運。其中也包涵著長壽、祈願家運昌隆等含意。在江戶時代古書「本朝食鑑」中，還記載著蕎麥為健康食品，因此也有「蕎麥麵可清除體內汙垢，迎接新的一年」一說。與拉麵等其他麵類相比，蕎麥麵容易咬斷，象徵「切斷今年一年的厄運」之意，但也因此有如果超過凌晨12點，食用的話會不吉利的說法。

在蕎麥麵當中，還可以加入有著「活到身體彎曲的長壽年齡」之意的蝦子、被認為可以提高財運的油炸豆腐皮，或是魚板、鯡魚卵等富有吉祥之意的食材，組合成更加吉利的跨年蕎麥麵。

▲因為蕎麥麵條細細長長的，因此衍伸出「延年益壽、好事綿延不絕」之意。（圖／美聯社／達志影像）
▲因為蕎麥麵條細細長長的，因此衍伸出「延年益壽、好事綿延不絕」之意。（圖／美聯社／達志影像）
在現今日本，除了自己煮蕎麥麵之外，還可以在超市買到即食蕎麥麵，只要加入熱水，使用微波爐，就能輕鬆品嘗到如同現做般的美味蕎麥麵。也有不少店家會提供食物外送服務「出前」，將跨年蕎麥麵送到家，也因此除夕是麵店特別繁忙的日子，如果想要預訂，還得在2、3天之前先打電話預訂。

而在日本各地也有著不同的蕎麥麵文化，像是以烏龍麵聞名的香川縣，就使以烏龍麵代替；位於岩手縣的花卷市以及盛岡市則是以算歲數吃等數量的蕎麥碗麵，但是各地在食用跨年蕎麥麵時，不變的仍是對於新年能順順利利的期許。

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