2千元刮刮樂已有114人中百萬 桃園夫妻選吉時拜神也中了
農曆春節將至，台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，包括「2000萬超級紅包」等大面額刮刮樂，也陸續傳出有人刮中大獎，其中就有一對桃園夫妻中獎當天先看過農民曆良辰吉時是早上9點至11點， 因此，在這時間就先去三元宮上香祈福，再到彩券行試手氣，沒想到就幸運刮中「2000萬超級紅包」刮刮樂的百萬大獎。
記者顏真真/台北報導
2022-01-27 11:12:03｜2022-01-27 11:27:06
台灣彩券公司今年新春限量上市的「2000萬超級紅包」刮刮樂，除頭獎共有5個2000萬元，二獎「200萬元加BMW運動休旅車」有9個，汽車商品獎項升級為BMWThe X12022年式豪華版，三獎100萬元更有650個，比去年增加130個，不論頭獎、二獎及三獎都是推出以來最多的一次，總獎項逾450萬個，總中獎率69.33%。
目前也陸續傳出有人刮中大獎。根據台灣彩券公司統計，「2000萬超級紅包」刮刮樂截至1月26日止，5個2000萬元頭獎還未被刮出，但二獎200萬元+BMW休旅車已有1名幸運兒中獎，另外100萬元大獎則已被刮出114個。
台灣彩券公司今日就透露，桃園有一對夫妻前往桃園市楊梅區的鴻福彩券行，當天店員推薦他們年節限定的刮刮樂「2000萬超級紅包」及「金虎獎」，夫妻首次刮大面額刮刮樂，覺得新鮮又刺激，由於刮區比較多當下沒有馬上發現中獎，請店員協助對獎，發現刮出百萬獎，兩人興奮不已。
後來，夫妻 兩人回想到，當天早上有特別看過農民曆良辰吉時是早上9點至11點，便在良辰吉時先去三元宮上香祈福，然後再到三元宮對面的彩券行試手氣，沒想到就讓他們幸運刮中了「2000萬超級紅包」的百萬獎金。