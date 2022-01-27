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台北車站疫苗接種站大排長龍？北市府：會改善流程

▲台北車站作為台北市的中型疫苗施打站，有提供疫苗隨到隨打服務，26日晚間傳出有大量民眾到現場排隊的情況。（資料照／防疫指揮中心提供）
▲台北車站作為台北市的中型疫苗施打站，有提供疫苗隨到隨打服務，26日晚間傳出有大量民眾到現場排隊的情況。（資料照／防疫指揮中心提供）

記者丁上程／台北報導

2022-01-27 11:10:03

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸蔓延，由於適逢農曆春節前夕，作為北市疫苗施打站其中之一的台北車站，由於有提供隨到隨打的服務，昨（26）日傳出有大批民眾排隊打疫苗，引發社會各界議論。對此台北市副市長蔡炳坤今（27）日上午也前往視察，並表示下午開放隨到隨打服務後，會按照人流狀況調整。蔡炳坤也指出，今天已經指示增加供應200劑BNT疫苗，因此下午一共有2600劑供民眾施打。

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台北車站作為台北市中型疫苗施打站之一，且有提供隨到隨打的服務。昨日晚間之所以會有排隊人潮，疑似是因為農曆春節將至，開始有返鄉的人潮，因此想在返鄉前施打疫苗。蔡炳坤今日上午也前往現場視察，並表示會調整人流動線，並在現場發放號碼牌，由工作人員提醒「在特定時間到場施打即可」。

蔡炳坤說，台北車站上午是施打1922疫苗預約系統的民眾，下午才開放現場隨到隨打。而今日原本提供了2400劑的BNT疫苗，但因為民眾施打的意願相當踴躍，因此北市府也多提供了200劑BNT疫苗，希望能夠提供民眾施打。蔡炳坤也強調，由於現場會發放號碼牌，因此如果發到2600號之後，現場工作人員也會進行控制，「原則上是希望每個有拿到號碼牌的民眾，都能夠順利打到疫苗。」

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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