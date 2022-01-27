台北車站疫苗接種站大排長龍？北市府：會改善流程

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸蔓延，由於適逢農曆春節前夕，作為北市疫苗施打站其中之一的台北車站，由於有提供隨到隨打的服務，昨（26）日傳出有大批民眾排隊打疫苗，引發社會各界議論。對此台北市副市長蔡炳坤今（27）日上午也前往視察，並表示下午開放隨到隨打服務後，會按照人流狀況調整。蔡炳坤也指出，今天已經指示增加供應200劑BNT疫苗，因此下午一共有2600劑供民眾施打。
記者丁上程／台北報導
2022-01-27 11:10:03
台北車站作為台北市中型疫苗施打站之一，且有提供隨到隨打的服務。昨日晚間之所以會有排隊人潮，疑似是因為農曆春節將至，開始有返鄉的人潮，因此想在返鄉前施打疫苗。蔡炳坤今日上午也前往現場視察，並表示會調整人流動線，並在現場發放號碼牌，由工作人員提醒「在特定時間到場施打即可」。
蔡炳坤說，台北車站上午是施打1922疫苗預約系統的民眾，下午才開放現場隨到隨打。而今日原本提供了2400劑的BNT疫苗，但因為民眾施打的意願相當踴躍，因此北市府也多提供了200劑BNT疫苗，希望能夠提供民眾施打。蔡炳坤也強調，由於現場會發放號碼牌，因此如果發到2600號之後，現場工作人員也會進行控制，「原則上是希望每個有拿到號碼牌的民眾，都能夠順利打到疫苗。」
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