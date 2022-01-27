國民黨：民進黨想趁過年開放核食 突襲人民、踐踏民意
民進黨政府有意開放日本福島食品進口，國民黨今（27）日召開「人民食安優先，反對核食進口」記者會，黨副秘書長王育敏說，國民黨從昔日執政時期禁止核食，到至今做為在野黨，都一樣反對開放，反觀民進黨在野時支持禁止，2016年蔡政府拿到政權後就想要開放，而是被國民黨擋下來的，2018年反核食公投更展現了779萬民意反對，到今天人民疑慮未除，總統蔡英文竟然選擇不溝通，就要跟國安團隊拍板定案，打算選在大過年時期宣布，根本就是突襲人民、踐踏民意。
記者余祥／台北報導
2022-01-27 11:14:40｜2022-01-27 12:11:15
文傳會口味凌濤指出，民進黨食髓知味，要再次複製過去的經驗，透過行政命令的方式，單方面宣布開放核食，既不跟民眾溝通，又毫無檢測標準、且缺乏整體配套，國民黨身為在野黨，絕對與人民站在一起，堅決反對核食進口。
凌濤強調，民進黨政府應拿出誠意與完整資料和在野政黨、公民團體及社會大眾充分溝通；目前政府無能做好溝通與管控，完全沒有資格開放日本核食。
王育敏說，蔡英文先是宣布開放萊豬，今年又要開放核食，心中真的還有人民嗎？完全打臉自己說過的話，而民進黨把核食改稱為福食，完全是掩耳盜鈴。
王強調，台灣與日本沒有簽訂司法互助協議，一旦有廠商把核食改標進口台灣，台灣根本沒有能力要求日本政府調查、究責、賠償，國民黨也沒有看到駐日代表謝長廷與日方有進行交涉，政府要如何為人民食安把關？
國民黨智庫執行長柯志恩則質疑，蔡政府不是說過要檢查日本核食的安全性，派員親自到當地檢測，請問數據在哪裡？目前政府所有資料都是引用日本，台灣的自主性又在哪裡？雖然日本沒有禁止福島地區食品，但有很多通路都拒絕，例如京都的地方政府就有設地方標準，為學童把關，台灣的把關標準又是什麼？
國民黨團總召曾銘宗表示，人民健康無價，且進口核食根本無助台灣加入CPTPP，國民黨堅決反對蔡政府突襲開放核食進口。