外國人合法停留超過180日　停留期限再次自動延長30日

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移民署進一步說明，本項措施仍將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況之評估，適時檢討調整。相關延期要件及注意事項，詳情請參考以下「問答集」。
Q1:請問我可不可以適用移民署2022年1月27日宣布關於外國人再次自動延期措施?
A1:2020年3月21日（含）以前入境且目前在臺尚未逾期停留之外國人，其在臺停留期限已經被再次自動延長30日，惟仍得視個案審酌，針對在臺有違法(規)，或有因違(異)常情形而遭限令出國之對象，不予以自動延期，請此類對象依限離境。
舉例一：（適用自動延期）
A外國人以停留期限30日之免簽證於2020年3月17日入境，原應於2020年4月16日出境，經外交部自動延期5次(每次延長30日且在臺總停留天數不得超過180日，合計延長150日)，且加上本署分別於2020年7月17日、8月14日、9月14日、10月15日、11月13日、12月14日、2021年1月13日、2月5日、3月12日、4月13日、5月13日、6月10日、7月12日、8月11日、9月10日、10月7日、11月9日、12月9日及111年1月7日19度延長之天數(每次延長30日，合計延長570日)，其可在臺停留之總天數為750日(30日+150日+570日，合法停留末日延至2022年4月6日)，符合「2020年3月21日（含）以前入境且目前在臺尚未逾期停留」要件，適用本署第20次自動延長30日之措施。故A外國人經第20次自動延長30日後，其合法停留末日由2022年4月6日再延至2022年5月6日。
舉例二：（適用自動延期）
B外國人以停留期限90日之免簽證於2020年3月17日入境，原應於2020年6月15日出境，經外交部自動延期3次(每次延長30日且在臺總停留天數不得超過180日，合計延長90日)，且加上本署分別於2020年7月17日、8月14日、9月14日、10月15日、11月13日、12月14日、2021年1月13日、2月5日、3月12日、4月13日、5月13日、6月10日、7月12日、8月11日、9月10日、10月7日、11月9日、12月9日及111年1月7日19度延長之天數(每次延長30日，合計延長570日)，其可在臺停留之總天數為750日(90日+90日+570日，合法停留末日延至2022年4月6日)，符合「2020年3月21日（含）以前入境且目前在臺尚未逾期停留」要件，適用本署第20次自動延長30日之措施。故B外國人經第20次自動延長30日後，其合法停留末日由2022年4月6日再延至2022年5月6日。
舉例三：（適用自動延期）
C外國人以停留期限14日之免簽證於2020年3月7日入境，原應於2020年3月21日出境，經外交部自動延期5次(每次延長30日且在臺總停留天數不得超過180日，合計延長150日)後，其可在臺停留之總天數為164日(14日+150日，合法停留末日為2020年8月18日)，如當事人於2020年8月10日向外交部領事事務局申請停留簽證，並獲發停留期間180日之簽證，合法停留末日改為2020年9月3日。後經本署於2020年8月14日、9月14日、10月15日、11月13日、12月14日、2021年1月13日、2月5日、3月12日、4月13日、5月13日、6月10日、7月12日、8月11日、9月10日、10月7日、11月9日、12月9日及111年1月7日自動延長之天數(每次延長30日，合計延長540日)，其可在臺停留之總天數改為720日(180日+540日，合法停留末日延2022年2月25日)，符合「2020年3月21日（含）以前入境且目前在臺尚未逾期停留」要件，適用本次自動延長30日之措施。故C外國人經本次自動延長30日後，其最終合法停留末日為2022年3月27日。
Q2:目前在臺已逾期停留之外國人，能否適用移民署自動延期措施?
A2:本措施適用對象僅限於在臺尚未逾期停留之外國人，故在臺已逾越合法停留期限(逾期停留)之外國人，並無適用，請儘速離境。
Q3:我的護照上沒有蓋延期停留章戳，怎麼證明我已經自動延期停留30日?
A3:系統已自動展延，毋需另行申請；惟仍有證明需求者，請攜帶護照及相關證件至本署各直轄市、縣(市)服務站申請，屆時將在護照上蓋延期證明章。
Q4:我會不會因為沒有可以證明已經辦理延期停留的文件，以致於在機場出境時被認為逾期停留，而遭移民署裁罰?
A4:經本署機場查驗人員查證後，如您為自動延期措施之適用對象，經延期後仍於合法停留期間者，就不會有因逾期停留而被裁罰的問題。