內幕／藍綠經國牌之爭　朱立倫年前定調清理戰場

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黨務人士解讀，前段時間民進黨因蔡英文打經國牌而內亂，包括新系大老段宜康開砲莫名其妙、無言以對；曾任總統文膽的姚人多也直言總統錯了，紀念蔣經國是價值錯亂，黨內雜音讓蔡英文受到很大衝擊。
該人士說，現在朱立倫在做的就是清理戰場，首先先點出一大重點，蔡英文並沒有捧蔣經國，朱要告訴藍營支持者，所謂蔡英文要搶經國牌是「你們多慮了」，蔡英文在致詞時從未肯定蔣經國的貢獻，反而多次提及威權體制，功過留給人民評價。
該人士表示，再者朱立倫也點出蔣經國的反台獨立場，總統稱蔣經國反共，並延伸解釋為是抗中保台，但總統沒說完的是，蔣經國除了反共更是反對台獨，難道總統也是這樣的主張嗎？
黨務人士認為，蔡英文打經國牌是在為自己卸任後的歷史定位做考量，而並非民進黨的路線，蔡英文希望留下漂亮的下台身影，希望能跟歷史和解。
至於對於2022年選戰的影響？黨務人士認為，藍營將蔡英文的出席解讀成真心挺蔣經國，因此才出現擴大焦慮感、情緒上的效應，但事實上並非如此，年底選戰，民進黨自己內部炸鍋，黨內鬥爭會讓民進黨營造的團結產生裂縫的支點，民進黨內部的論述分裂，會比國民黨更嚴重。
黨務人士反而認為，在這一波操作下，最得利的就是蔣家後代、有意角逐台北市長寶座的蔣萬安，變相替蔣萬安鞏固了藍營基本盤選票。
不過，黨務人士也提醒，藍營千萬不能自滿，還是要持續關注，藍營會不會因為經國牌被侵蝕，感到灰心，因此降低投票意願的情況。