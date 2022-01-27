送貨員拿包裹暴打狗腦震盪！風向轉批飼主 最終結局曝光
風吹日曬被狗追，物流員的艱苦誰人知，但受到攻擊時拿包裹痛打狗一頓，恐起爭議。日前有網友在Dcard貼出一段監視器畫面爆料，指稱物流員送貨前並未先電聯，直接「闖入民宅」才被飼養的狗撲叫，而受到驚嚇的物流員大暴怒，拿起包裹一陣暴打黑狗，不只包裹被砸到受損，還導致黑狗輕微腦震盪。畫面曝光後，起初風向一面倒向無辜的狗狗，但也有另一派網友質疑，騎樓應是人行環境，飼主的問題最大，力挺無端遭殃的物流員。而宅配通也回應《NOWnews今日新聞》，因為司機被咬傷，故產生驚嚇反應，雙方已於昨（26）日達成和解。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-27 11:45:21｜2022-01-27 12:46:13
民眾25日在Dcard貼出監視器畫面爆料，指稱朋友在外上班時，宅配通的物流員送貨到家，綁在騎樓的黑狗先是嚎叫示警，見物流員走近則立即撲上去，該名物流員則直接拿包裹反擊，反射動作把狗趕開後，竟還撿起掉在地上的包裹持續「暴打」黑狗，不只包裹外箱被砸到破損，原PO也表示黑狗送往醫院有輕微腦震盪，當下打完針留院觀察。
起初網路輿論一面倒向黑狗，認為物流員的問題較大，被狗嚇到才腦羞砸狗，「被撲打一下是正當防衛，之後狂打就是洩憤了」、「第一次嚇到打狗可以理解，後面繼續追打就超過了」，也有同業跳出來說：「以前送貨被狗追是常態，雖然很幹，但打狗跟丟貨就是不對，明顯情緒管理有問題。」
不過眼尖的網友發現，整起事件並非發生在原Po所描述的私人車庫中，透過Google地圖可看到是騎樓擴建鐵皮屋頂，輿論風向於是大逆轉，網友認為最無辜的是狗，第二無辜是物流員，罪魁禍首則是飼主，不該把狗綁在行人通行的騎樓嚇人。該則貼文也疑似釣出事主鄰居，抱怨黑狗平常就愛亂叫擾民，希望飼主能負責好好訓練。也有其他網友反諷：「幸好今天不是比特犬或藏獒，不然腦震盪的就不是黑狗了」、「建議這種屋主，不要買任何宅配，一律自取。」
有網友提出建議，家有惡犬可能會被郵局列入「黑名單」，要求自行前往領取信件，希望物流業也能跟進。網路兩派說法愈演愈烈，黑狗、物流員都有人力挺，而該則爆料文不久即自行刪文。《NOWnews今日新聞》去電詢問宅配通，業者回覆，過去沒發生過類似爭議事件，因為司機被咬傷，故產生驚嚇反應，這起事件雙方已在昨（26）日達成和解，未來也會加強相關的教育訓練。