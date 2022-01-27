交長點名柯文哲盼當道安優等生 邱臣遠秀交通成績回嗆
交通部長王國材昨日在道安記者會上，點名台北市長柯文哲去年12月未主持道安會議，並直言盼「柯文哲能繼續當道安優等生」。台灣民眾黨立委邱臣遠今（27）日反擊表示，北市的交通事故死亡人數及死亡率都是六都最低，反而民進黨執政的台南市與高雄市交通事故率是前兩名。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-27 12:12:15｜2022-01-27 12:13:29
邱臣遠指出，根據警政署統計，北市的交通事故死亡人數及死亡率都是六都最低，而台南市每十萬人14人死亡，為最高；次高則是高雄市的11人；若以死亡人數比較，則前兩名分別是高雄市296人、台南市270人；台北市人數只有121人，不到其他五都的一半。無庸置疑的，台北市當然是全國的交通優等生。
邱臣遠批評，王國材「首次主持」記者會，卻點名「首次缺席」的柯文哲市長，他呼籲王國材專心於交通專業，別一天到晚只想當個「政治優等生」。
邱臣遠舉例，台南市長黃偉哲每次都親自主持，但交通死亡率卻高居六都第一；台北市不只出席率高，也用實際成績說話。王國材不看實績，還刻意將整年只缺席一次的柯市長，與其他只出席過一次的縣市首長相提並列，不禁令人嗅到滿滿的政治味。
邱臣遠呼籲，王國材與其藉記者會做政治攻防，不如先思考怎麼把道安記者會開好，提出更精確、且有助於地方改善道安的統計數據，幫助各縣市分析交通事故的發生主因。尤其一些綠營執政縣市在道安表現上始終不佳，王國材可要好好發揮交通專業，別丟著這些「交通放牛班」不管，一心只想當個「政治優等生」。