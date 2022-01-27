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防疫太嚴！美欲「授權撤離」外交官　北京：這裡才最安全

▲中國外交部發言人趙立堅，26日駁斥有關美國擬申請外交人員及家屬「授權撤離」的請求。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人趙立堅，26日駁斥有關美國擬申請外交人員及家屬「授權撤離」的請求。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-27 11:50:15

近日有外媒引述消息人士指出，北京冬奧即將舉行，中國政府積極在開幕前，強化其新冠疫情清零的政策，引起部分美國駐中國外交人員及其家屬不滿，希望能申請授權撤離。對此中國外交部則回應，美方應遵守和配合防疫規定，貿然撤離人員，只會增加染疫風險。

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綜合《路透社》、《美國之音》等外媒報導，美國駐中國大使館24日向華府請示，希望能允許那些難以忍受清零政策的外交官和家屬離開中國。據消息人士透露，駐中國大使館部分職員，不滿意美國政府不願或者無法爭取，讓美國外交官能豁免於中國嚴格的隔離措施以外。

此外，也有消息指，美國新任駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns），雖已於26日宣誓就職，但美國大使館以「越發嚴格的疫情管制措施」為由，向美國國務院提出「授權撤離」請求，要求允許大使館工作人員及其家屬離開中國，勃恩斯還未到任就先申請撤離，也引起外界關注。

▲美國駐中大使提名人勃恩斯（Nicholas Burns）今天指出，中國具侵略性且不可信，強化台灣防禦中國入侵威脅的能力應是美方優先事項。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國新任駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
對此，中國外交部發言人趙立堅則於26日的例行記者會上表示，中國的疫情防控嚴謹科學，防疫策略行之有效，很好的保護了外國在華人士，也符合《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》等相關規定，充分照顧了外交領事人員的舒適度和正當權益。

趙立堅強調，中國無疑是目前世界上最安全的國家，從最安全的地方撤出，只會大大增加美方人員感染的風險，認為美方的決策邏輯「令人費解」，也難以自圓其說。

趙立堅並聲稱，中國已就此事向美國表達嚴重關切和不滿，希望美方遵守、配合中方的防疫規定，認真對待中方立場和關切，慎重考慮所謂外交領事人員「授權撤離」的問題。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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