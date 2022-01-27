防疫太嚴！美欲「授權撤離」外交官　北京：這裡才最安全

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此外，也有消息指，美國新任駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns），雖已於26日宣誓就職，但美國大使館以「越發嚴格的疫情管制措施」為由，向美國國務院提出「授權撤離」請求，要求允許大使館工作人員及其家屬離開中國，勃恩斯還未到任就先申請撤離，也引起外界關注。
對此，中國外交部發言人趙立堅則於26日的例行記者會上表示，中國的疫情防控嚴謹科學，防疫策略行之有效，很好的保護了外國在華人士，也符合《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》等相關規定，充分照顧了外交領事人員的舒適度和正當權益。
趙立堅強調，中國無疑是目前世界上最安全的國家，從最安全的地方撤出，只會大大增加美方人員感染的風險，認為美方的決策邏輯「令人費解」，也難以自圓其說。
趙立堅並聲稱，中國已就此事向美國表達嚴重關切和不滿，希望美方遵守、配合中方的防疫規定，認真對待中方立場和關切，慎重考慮所謂外交領事人員「授權撤離」的問題。
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